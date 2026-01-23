Altmetall entsorgen in Recklinghausen – Schrottsammler kommen direkt vorbei
Ihr regionaler Altmetallhändler mit Klingelzkerlen in allen Stadtteilen
Abholung im gesamten Stadtgebiet
Ob Suderwich, Hochlarmark, Stuckenbusch, König Ludwig oder Hillen – unsere Klingelzkerle klingeln bei Ihnen, verladen den Schrott fachgerecht und hinterlassen alles sauber.
Faire Vergütung für wertvolle Metalle
Kupfer, Messing, Aluminium, Edelstahl oder Kabel werden tagesaktuell bewertet. Als seriöser Altmetallhändler in Recklinghausen garantieren wir eine transparente Abrechnung und direkte Auszahlung vor Ort.
Nachhaltiges Recycling
Der eingesammelte Metallschrott wird sortiert und dem Recycling zugeführt. Unsere Schrottsammler helfen so, wertvolle Rohstoffe in Recklinghausen zu erhalten.