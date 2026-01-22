Kontakt
QR-Code für die aktuelle URL

Story Box-ID: 1048028

Schrotthandel-Entrümpelungsdienst Voedestr. 49A 44866 Bochum, Deutschland https://nrw-schrott.de/
Ansprechpartner:in Herr Fabian Sprökel
Logo der Firma Schrotthandel-Entrümpelungsdienst

Altmetall entsorgen in Düren – Schrottsammler holen Ihren Metallschrott ab

Ihr mobiler Altmetallhändler mit Klingelzkerlen im Einsatz in ganz Düren

(lifePR) (Bochum, )
In Düren entsteht täglich Metallschrott aus Haushalten, Betrieben und Werkstätten – alte Heizungsrohre, Metallgestelle, defekte Maschinen oder Kabelreste. Unsere professionellen Schrottsammler sind als regionale Altmetallhändler in Düren unterwegs und sorgen für eine schnelle Abholung.

Abholung in allen Stadtteilen

Ob Gürzenich, Birkesdorf, Arnoldsweiler, Lendersdorf oder Merken – unsere Klingelzkerle klingeln bei Ihnen, verladen den Schrott fachgerecht und hinterlassen alles sauber.

Faire Vergütung für Ihr Altmetall

Kupfer, Messing, Aluminium, Edelstahl oder Kabel werden tagesaktuell bewertet. Als seriöser Altmetallhändler in Düren garantieren wir eine transparente Abrechnung und direkte Auszahlung.

Umweltfreundliche Verwertung

Der eingesammelte Metallschrott wird sortiert und dem Recycling zugeführt. Unsere Schrottsammler helfen so, wertvolle Rohstoffe in Düren zu erhalten.
Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
Wichtiger Hinweis:

Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH gestattet.

unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH 2002–2026, Alle Rechte vorbehalten

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.