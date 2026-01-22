Kontakt
Altmetall entsorgen in Aachen – Schrottsammler kommen direkt zu Ihnen

Ihr mobiler Altmetallhändler mit Klingelzkerlen in allen Aachener Stadtteilen

In Aachen fällt täglich Metallschrott aus Haushalten, Studentenwohnungen und Betrieben an – alte Heizkörper, defekte Fahrräder, Kabelreste oder Metallmöbel. Unsere professionellen Schrottsammler sind als erfahrene Altmetallhändler in Aachen unterwegs und holen Ihr Altmetall zuverlässig vor Ort ab.

Abholung in jedem Viertel

Ob Brand, Haaren, Laurensberg, Eilendorf oder Richterich – unsere Klingelzkerle klingeln bei Ihnen, verladen den Schrott fachgerecht und sorgen für eine saubere Abwicklung.

Faire Bezahlung für Ihr Altmetall

Kupfer, Messing, Aluminium, Edelstahl und Kabel werden transparent bewertet. Als seriöser Altmetallhändler in Aachen garantieren wir eine ehrliche Einschätzung und direkte Auszahlung.

Ressourcen schonen durch Recycling

Der eingesammelte Metallschrott wird sortiert und an regionale Recyclingbetriebe weitergegeben. Unsere Schrottsammler leisten damit einen aktiven Beitrag zum Umweltschutz in Aachen.
