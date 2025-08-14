Kontakt
Alteisensammler Krefeld, Autoverschrotten Krefeld – Ihr zuverlässiger Partner für Schrottabholung und Fahrzeugverwertung

Alteisensammler in Krefeld – Kostenlose Abholung und fachgerechtes Recycling

Als erfahrene Alteisensammler in Krefeld bieten wir Ihnen eine schnelle, kostenlose und umweltgerechte Abholung von Altmetallen und Schrott direkt vor Ort. Unser Service richtet sich sowohl an Privathaushalte als auch an gewerbliche Kunden, die Altmetall sicher und gesetzeskonform entsorgen möchten.

Ob Haushaltsschrott, Industrieschrott, Elektroschrott oder Baustellenschrott – wir holen Ihre Materialien zuverlässig ab und führen sie einem professionellen Recycling zu.

Diese Metalle und Gegenstände holen wir kostenlos in Krefeld ab

Eisenschrott & Stahl

Kupfer, Messing, Aluminium

Zink, Blei, Edelstahl

Kabelreste & Elektroschrott

Haushaltsgeräte wie Waschmaschinen, Herde, Trockner

Schrottfahrräder, Heizkörper, Rohre

Maschinenteile & Werkstattschrott

Hinweis: Bei kleineren Mengen prüfen wir individuell, ob eine kostenlose Abholung möglich ist. Senden Sie uns einfach Fotos über WhatsApp oder E-Mail.

Autoverschrotten in Krefeld – Kostenlos & mit Verwertungsnachweis

Wenn Sie Ihr altes oder defektes Auto in Krefeld verschrotten möchten, übernehmen wir die komplette Abwicklung – inklusive kostenloser Abholung und Ausstellung eines amtlichen Verwertungsnachweises.

Wir verschrotten:

Unfallwagen

Fahrzeuge mit Motorschaden

Autos ohne TÜV

Totalschäden

Nicht fahrbereite Fahrzeuge

So läuft die Autoverschrottung in Krefeld ab

Kontaktaufnahme per Telefon, WhatsApp oder E-Mail

Angabe von Standort & Fahrzeugdaten

Schnelle Terminvereinbarung – oft noch am selben Tag

Kostenlose Abholung durch unseren Abschleppservice

Verwertungsnachweis für die Abmeldung bei der Zulassungsstelle

Wir arbeiten streng nach den Vorgaben des Kreislaufwirtschaftsgesetzes und sorgen für eine umweltgerechte Demontage.

Warum wir die erste Wahl in Krefeld sind

Kostenlose Schrott- & Autoabholung

Zertifizierter Entsorgungsfachbetrieb

Schnelle und flexible Terminvergabe

Faire Ankaufpreise bei wertvollem Altmetall

Langjährige Erfahrung & kompetente Beratung

WhatsApp-Service für Fotos und Standortübermittlung

Unsere Einsatzgebiete in Krefeld und Umgebung

Wir holen Schrott und Fahrzeuge in allen Krefelder Stadtteilen ab:

Krefeld-Stadtmitte

Krefeld-Uerdingen

Krefeld-Fischeln

Krefeld-Linn

Krefeld-Oppum

Krefeld-Hüls

Krefeld-Bockum

Auch in der Umgebung, wie Meerbusch, Duisburg, Willich, Tönisvorst und Kempen, sind wir regelmäßig unterwegs.

Schrottabholung für Gewerbe, Industrie und Baustellen

Für Unternehmen bieten wir spezielle Services:

Regelmäßige Schrottabholung in Krefeld und Umgebung

Containerstellung bei Großmengen

Abbruch- und Demontagearbeiten

Entkernung von Werkstätten und Industriehallen

Verwertung von Produktionsresten

Je nach Metallart und Menge bieten wir tagesaktuelle Bestpreise und Sofortauszahlung.

Was wir nicht abholen

Folgende Stoffe sind von der kostenlosen Abholung ausgeschlossen:

Hausmüll & Sperrmüll ohne Metall

Gefahrstoffe (Öle, Lacke, Chemikalien)

Autoreifen ohne Felge

Asbesthaltige Baustoffe

Reiner Kunststoff oder Glas

Bei Unsicherheiten beraten wir Sie gerne vorab.

Schrott ist bares Geld wert – So profitieren Sie

Besonders Kupfer, Messing, Aluminium und Edelstahl erzielen hohe Preise.Bei größeren Mengen zahlen wir direkt in bar oder per Überweisung. Eine Gewichtsprüfung vor Ort ist auf Wunsch möglich.

Tipp: Sortieren Sie Ihren Schrott vor der Abholung – das steigert den Wert und beschleunigt die Abwicklung.

Nachhaltigkeit durch Recycling

Unser Ziel ist es, wertvolle Rohstoffe zurück in den Wirtschaftskreislauf zu führen, Ressourcen zu schonen und die Umwelt zu schützen.Metalle aus Haushaltsgeräten, Fahrzeugen und Maschinen werden vollständig recycelt und wiederverwendet.

Kontakt – Ihre Alteisensammler & Autoverwerter in Krefeld

Sie möchten Schrott oder ein Fahrzeug in Krefeld abholen lassen?? Jetzt anrufen oder per WhatsApp schreiben? Standort & Fotos senden – wir melden uns sofort zurück!

Wir freuen uns auf Ihre Anfrage und sorgen für eine schnelle, kostenlose und professionelle Abwicklung.
