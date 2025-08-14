Alteisensammler Krefeld, Autoverschrotten Krefeld – Ihr zuverlässiger Partner für Schrottabholung und Fahrzeugverwertung
Alteisensammler in Krefeld – Kostenlose Abholung und fachgerechtes Recycling
Ob Haushaltsschrott, Industrieschrott, Elektroschrott oder Baustellenschrott – wir holen Ihre Materialien zuverlässig ab und führen sie einem professionellen Recycling zu.
Diese Metalle und Gegenstände holen wir kostenlos in Krefeld ab
Eisenschrott & Stahl
Kupfer, Messing, Aluminium
Zink, Blei, Edelstahl
Kabelreste & Elektroschrott
Haushaltsgeräte wie Waschmaschinen, Herde, Trockner
Schrottfahrräder, Heizkörper, Rohre
Maschinenteile & Werkstattschrott
Hinweis: Bei kleineren Mengen prüfen wir individuell, ob eine kostenlose Abholung möglich ist. Senden Sie uns einfach Fotos über WhatsApp oder E-Mail.
Autoverschrotten in Krefeld – Kostenlos & mit Verwertungsnachweis
Wenn Sie Ihr altes oder defektes Auto in Krefeld verschrotten möchten, übernehmen wir die komplette Abwicklung – inklusive kostenloser Abholung und Ausstellung eines amtlichen Verwertungsnachweises.
Wir verschrotten:
Unfallwagen
Fahrzeuge mit Motorschaden
Autos ohne TÜV
Totalschäden
Nicht fahrbereite Fahrzeuge
So läuft die Autoverschrottung in Krefeld ab
Kontaktaufnahme per Telefon, WhatsApp oder E-Mail
Angabe von Standort & Fahrzeugdaten
Schnelle Terminvereinbarung – oft noch am selben Tag
Kostenlose Abholung durch unseren Abschleppservice
Verwertungsnachweis für die Abmeldung bei der Zulassungsstelle
Wir arbeiten streng nach den Vorgaben des Kreislaufwirtschaftsgesetzes und sorgen für eine umweltgerechte Demontage.
Warum wir die erste Wahl in Krefeld sind
Kostenlose Schrott- & Autoabholung
Zertifizierter Entsorgungsfachbetrieb
Schnelle und flexible Terminvergabe
Faire Ankaufpreise bei wertvollem Altmetall
Langjährige Erfahrung & kompetente Beratung
WhatsApp-Service für Fotos und Standortübermittlung
Unsere Einsatzgebiete in Krefeld und Umgebung
Wir holen Schrott und Fahrzeuge in allen Krefelder Stadtteilen ab:
Krefeld-Stadtmitte
Krefeld-Uerdingen
Krefeld-Fischeln
Krefeld-Linn
Krefeld-Oppum
Krefeld-Hüls
Krefeld-Bockum
Auch in der Umgebung, wie Meerbusch, Duisburg, Willich, Tönisvorst und Kempen, sind wir regelmäßig unterwegs.
Schrottabholung für Gewerbe, Industrie und Baustellen
Für Unternehmen bieten wir spezielle Services:
Regelmäßige Schrottabholung in Krefeld und Umgebung
Containerstellung bei Großmengen
Abbruch- und Demontagearbeiten
Entkernung von Werkstätten und Industriehallen
Verwertung von Produktionsresten
Je nach Metallart und Menge bieten wir tagesaktuelle Bestpreise und Sofortauszahlung.
Was wir nicht abholen
Folgende Stoffe sind von der kostenlosen Abholung ausgeschlossen:
Hausmüll & Sperrmüll ohne Metall
Gefahrstoffe (Öle, Lacke, Chemikalien)
Autoreifen ohne Felge
Asbesthaltige Baustoffe
Reiner Kunststoff oder Glas
Bei Unsicherheiten beraten wir Sie gerne vorab.
Schrott ist bares Geld wert – So profitieren Sie
Besonders Kupfer, Messing, Aluminium und Edelstahl erzielen hohe Preise.Bei größeren Mengen zahlen wir direkt in bar oder per Überweisung. Eine Gewichtsprüfung vor Ort ist auf Wunsch möglich.
Tipp: Sortieren Sie Ihren Schrott vor der Abholung – das steigert den Wert und beschleunigt die Abwicklung.
Nachhaltigkeit durch Recycling
Unser Ziel ist es, wertvolle Rohstoffe zurück in den Wirtschaftskreislauf zu führen, Ressourcen zu schonen und die Umwelt zu schützen.Metalle aus Haushaltsgeräten, Fahrzeugen und Maschinen werden vollständig recycelt und wiederverwendet.
Kontakt – Ihre Alteisensammler & Autoverwerter in Krefeld
Sie möchten Schrott oder ein Fahrzeug in Krefeld abholen lassen?? Jetzt anrufen oder per WhatsApp schreiben? Standort & Fotos senden – wir melden uns sofort zurück!
Wir freuen uns auf Ihre Anfrage und sorgen für eine schnelle, kostenlose und professionelle Abwicklung.