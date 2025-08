Alteisensammler Köln, Autoverschrotten Köln – Ihre Experten für Schrottentsorgung und Kfz-Verwertung

Als zertifizierter Alteisensammler in Köln bieten wir Ihnen eine kostenlose und umweltgerechte Entsorgung von Metallschrott aller Art. Egal ob Haushaltsschrott, Industrieschrott, Baustellenschrott oder Elektronikschrott – wir holen Ihr Altmetall direkt vor Ort ab und führen es einer professionellen Verwertung zu.Unsere mobile Schrottabholung richtet sich sowohl an Privathaushalte als auch an gewerbliche Kunden. Dabei garantieren wir eine schnelle Terminvergabe, eine fachgerechte Demontage und einen transparenten Ablauf ohne versteckte Kosten.Diese Metallsorten holen wir kostenlos abWir sammeln unter anderem:Eisen und StahlKupfer und MessingAluminium und ZinkEdelstahlKabelresteElektroschrott (z. B. alte Waschmaschinen, Herde, Kühlschränke)Wichtig: Die Metalle sollten mengenmäßig lohnenswert sein – gerne beraten wir Sie individuell und kostenlos zur Abholmöglichkeit.Autoverschrotten Köln – Kfz-Entsorgung mit Abholung und VerwertungsnachweisWenn Sie Ihr altes Auto in Köln verschrotten möchten, sind wir Ihr zuverlässiger Partner. Ob Unfallwagen, Motorschaden, Totalschaden, abgemeldetes Fahrzeug oder nicht fahrbereites Auto – wir holen Ihr Fahrzeug kostenlos ab und sorgen für eine umweltgerechte Verschrottung gemäß §5 des Kreislaufwirtschaftsgesetzes.Ablauf der Autoverschrottung in KölnKontaktaufnahme: Sie rufen uns an oder schreiben uns über WhatsApp/E-Mail.Standort und Fahrzeugdaten: Wir benötigen den Standort und einige Angaben zum Fahrzeug.Terminvereinbarung: Innerhalb kürzester Zeit erhalten Sie einen Abholtermin.Abholung: Wir holen Ihr Auto mit unserem Spezialtransporter kostenfrei ab.Verwertungsnachweis: Sie erhalten auf Wunsch einen amtlichen Nachweis über die ordnungsgemäße Entsorgung.Warum wir der richtige Partner für Alteisensammlung und Autoverschrottung in Köln sindErfahrung & Kompetenz: Seit über 10 Jahren sind wir in Köln und Umgebung tätig.Zertifizierter Entsorgungsbetrieb: Wir arbeiten streng nach den gesetzlichen Vorgaben und Umweltauflagen.Kostenlose Abholung: Bei ausreichender Menge oder im Rahmen der Autoverschrottung holen wir Ihre Altmaterialien kostenlos ab.Transparente Kommunikation: Wir beraten Sie ehrlich, zuverlässig und kostenfrei.Schnelligkeit & Flexibilität: Kurzfristige Termine und flexible Abholzeiten, auch am Wochenende möglich.Unsere Einsatzgebiete in Köln und UmgebungWir sind im gesamten Kölner Stadtgebiet sowie in der Umgebung aktiv, darunter:Köln-ChorweilerKöln-EhrenfeldKöln-NippesKöln-MülheimKöln-PorzKöln-RodenkirchenKöln-LindenthalKöln-InnenstadtAuch in angrenzenden Städten wie Bonn, Leverkusen, Bergisch Gladbach, Hürth und Frechen sind wir regelmäßig unterwegs.Besonderer Service für GewerbekundenFür Firmenkunden bieten wir maßgeschneiderte Lösungen zur regelmäßigen Schrottabholung, inklusive:Demontage von IndustrieanlagenContainerstellung für große MengenAnkauf von hochwertigen MetallenEntkernung bei BetriebsauflösungenLangfristige Zusammenarbeit mit AbrissunternehmenUnsere kompetenten Mitarbeiter übernehmen dabei auch umfangreiche Arbeiten vor Ort – schnell, sicher und fachgerecht.Was gehört nicht in den Schrott?Auch wenn wir viele Metalle abholen, gibt es Materialien, die nicht zur kostenlosen Schrottabholung zählen:Hausmüll und SperrmüllAsbesthaltige MaterialienSondermüll (z. B. Farben, Öle)Kunststoffe ohne MetallanteilAutoreifen ohne FelgeWenn Sie unsicher sind, ob Ihre Materialien abgeholt werden können, sprechen Sie uns einfach an. Wir beraten Sie gerne persönlich.Schrott ist bares Geld wert – Metalle mit Wert erkennenBesonders Kupfer, Messing, Aluminium und Edelstahl haben aktuell einen hohen Marktwert. Bei großen Mengen oder sortenreinem Schrott zahlen wir Ihnen attraktive Preise beim Ankauf. Eine Gewichtsprüfung vor Ort ist auf Wunsch jederzeit möglich.Tipp: Sortieren Sie Ihre Metalle bereits im Vorfeld – so können wir Ihnen bessere Konditionen bieten.Unser Ziel: Nachhaltigkeit und RessourcenschonungDurch das fachgerechte Recycling von Altmetallen und Autos leisten wir einen wichtigen Beitrag zum Umweltschutz und zur Ressourcenschonung. Wertvolle Rohstoffe wie Kupfer, Eisen und Aluminium gelangen zurück in den Wirtschaftskreislauf – ganz ohne energieintensive Neugewinnung.Zudem verhindern wir, dass gefährliche Stoffe aus Altbatterien, Kühlschränken oder Ölkreisläufen in die Umwelt gelangen.Kontaktieren Sie uns – Ihre Alteisensammler und Autoverwerter in KölnWenn Sie in Köln oder Umgebung Schrott loswerden oder Ihr Auto verschrotten möchten, sind wir Ihr kompetenter Ansprechpartner. Schnell, zuverlässig und transparent – für Privathaushalte, Gewerbe und Industrie.? Jetzt anrufen oder per WhatsApp schreiben? Senden Sie uns Bilder und Standort für eine schnelle EinschätzungWir freuen uns auf Ihre Anfrage!