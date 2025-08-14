Alteisensammler Bochum, Autoverschrotten Bochum – Ihr zuverlässiger Partner für Schrottabholung und Fahrzeugverwertung Alteisensammler in Bochum
Klüngelskerle Bochum – Kostenlose Schrottabholung und fachgerechtes Recycling
Unser Ziel: Rohstoffe recyceln, Ressourcen schonen und Ihnen den besten Service bieten.
Diese Metalle und Gegenstände holen wir in Bochum kostenlos ab
Eisenschrott und Stahl
Kupfer, Messing, Aluminium
Edelstahl, Zink, Blei
Elektroschrott (z. B. Waschmaschinen, Herde, Trockner)
Kabelreste und Motoren
Heizkörper, Rohre, Fahrräder
Maschinenteile und Werkstattschrott
Hinweis: Bei kleineren Mengen prüfen wir individuell, ob eine kostenlose Abholung möglich ist. Fotos per WhatsApp oder E-Mail helfen uns bei der Einschätzung.
Autoverschrotten in Bochum – Kostenlos, schnell & mit Nachweis
Wenn Sie Ihr altes oder defektes Auto in Bochum verschrotten möchten, übernehmen wir den kompletten Service – inklusive kostenloser Abholung und Ausstellung eines amtlichen Verwertungsnachweises.
Wir verschrotten:
Unfallwagen
Fahrzeuge mit Motorschaden
Autos ohne TÜV
Totalschäden
Nicht fahrbereite Fahrzeuge
Ablauf der Autoverschrottung in Bochum
Kontaktaufnahme per Telefon, WhatsApp oder E-Mail
Standort und Fahrzeugdaten mitteilen
Schnelle Terminvergabe – oft noch am selben Tag
Kostenlose Abholung mit unserem Spezialtransporter
Verwertungsnachweis für die Abmeldung bei der Zulassungsstelle
Wir arbeiten streng nach dem Kreislaufwirtschaftsgesetz und garantieren eine umweltgerechte Demontage und Verwertung.
Ihre Vorteile mit uns in Bochum
Kostenlose Abholung von Schrott & Fahrzeugen
Zertifizierter Entsorgungsfachbetrieb
Flexible und schnelle Terminvergabe
Faire Ankaufspreise für wertvolles Altmetall
Langjährige Erfahrung im Schrott- und Kfz-Recycling
WhatsApp-Service für Standort & Bilder
Einsatzgebiete in Bochum und Umgebung
Wir holen Schrott und Autos in allen Stadtteilen Bochums ab:
Bochum-Mitte
Bochum-Wattenscheid
Bochum-Hamme
Bochum-Harpen
Bochum-Altenbochum
Bochum-Werne
Bochum-Gerthe
Bochum-Langendreer
Bochum-Linden
Bochum-Dahlhausen
Auch in umliegenden Städten wie Herne, Hattingen, Witten, Castrop-Rauxel und Gelsenkirchen sind wir regelmäßig im Einsatz.
Schrottabholung für Gewerbe, Industrie & Baustellen
Für Geschäftskunden bieten wir spezielle Dienstleistungen:
Regelmäßige Schrottabholung
Containerstellung für Großmengen
Demontage von Maschinen und Industrieanlagen
Entkernung von Werkstätten und Lagerhallen
Abholung von Produktions- und Baustellenresten
Je nach Menge und Art des Metalls zahlen wir tagesaktuelle Bestpreise.
Materialien, die wir nicht kostenlos abholen
Hausmüll & Sperrmüll ohne Metallanteil
Gefahrstoffe (Öl, Lacke, Chemikalien)
Autoreifen ohne Felge
Asbesthaltige Baustoffe
Reiner Kunststoff oder Glas
Bei Unklarheiten beraten wir Sie vorab.
Schrott hat Wert – Nutzen Sie das Potenzial
Metalle wie Kupfer, Messing, Aluminium und Edelstahl sind besonders gefragt und erzielen hohe Preise.Bei größeren Mengen zahlen wir Ihnen sofort in bar oder per Überweisung. Eine Gewichtsprüfung vor Ort ist jederzeit möglich.
Tipp: Sortieren Sie Ihren Schrott vor der Abholung – das steigert den Wert und beschleunigt die Abwicklung.
Nachhaltigkeit durch Recycling
Mit unserer Arbeit tragen wir dazu bei, wertvolle Rohstoffe wieder in den Wirtschaftskreislauf zu bringen, Ressourcen zu schonen und die Umwelt zu entlasten.Alle Metalle und Fahrzeugteile werden nach höchsten Standards recycelt.
Kontakt – Ihre Alteisensammler & Autoverwerter in Bochum
Sie möchten Schrott oder ein Fahrzeug in Bochum abholen lassen?? Jetzt anrufen oder per WhatsApp schreiben? Senden Sie uns Standort & Bilder – wir melden uns umgehend!
Wir bieten Ihnen schnelle, kostenlose und professionelle Lösungen für Schrottentsorgung und Autoverwertung in ganz Bochum und Umgebung.