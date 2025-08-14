Kontakt
Alteisensammler Bochum, Autoverschrotten Bochum – Ihr zuverlässiger Partner für Schrottabholung und Fahrzeugverwertung Alteisensammler in Bochum

Klüngelskerle Bochum – Kostenlose Schrottabholung und fachgerechtes Recycling

Als erfahrene Schrotthändler in Bochum bieten wir Ihnen eine schnelle, kostenlose und umweltgerechte Abholung von Altmetallen direkt bei Ihnen vor Ort. Egal, ob Sie als Privatperson, Handwerksbetrieb, Industrieunternehmen oder öffentliche Einrichtung Schrott entsorgen möchten – wir sorgen für eine unkomplizierte und gesetzeskonforme Abwicklung.

Unser Ziel: Rohstoffe recyceln, Ressourcen schonen und Ihnen den besten Service bieten.

Diese Metalle und Gegenstände holen wir in Bochum kostenlos ab

Eisenschrott und Stahl

Kupfer, Messing, Aluminium

Edelstahl, Zink, Blei

Elektroschrott (z. B. Waschmaschinen, Herde, Trockner)

Kabelreste und Motoren

Heizkörper, Rohre, Fahrräder

Maschinenteile und Werkstattschrott

Hinweis: Bei kleineren Mengen prüfen wir individuell, ob eine kostenlose Abholung möglich ist. Fotos per WhatsApp oder E-Mail helfen uns bei der Einschätzung.

Autoverschrotten in Bochum – Kostenlos, schnell & mit Nachweis

Wenn Sie Ihr altes oder defektes Auto in Bochum verschrotten möchten, übernehmen wir den kompletten Service – inklusive kostenloser Abholung und Ausstellung eines amtlichen Verwertungsnachweises.

Wir verschrotten:

Unfallwagen

Fahrzeuge mit Motorschaden

Autos ohne TÜV

Totalschäden

Nicht fahrbereite Fahrzeuge

Ablauf der Autoverschrottung in Bochum

Kontaktaufnahme per Telefon, WhatsApp oder E-Mail

Standort und Fahrzeugdaten mitteilen

Schnelle Terminvergabe – oft noch am selben Tag

Kostenlose Abholung mit unserem Spezialtransporter

Verwertungsnachweis für die Abmeldung bei der Zulassungsstelle

Wir arbeiten streng nach dem Kreislaufwirtschaftsgesetz und garantieren eine umweltgerechte Demontage und Verwertung.

Ihre Vorteile mit uns in Bochum

Kostenlose Abholung von Schrott & Fahrzeugen

Zertifizierter Entsorgungsfachbetrieb

Flexible und schnelle Terminvergabe

Faire Ankaufspreise für wertvolles Altmetall

Langjährige Erfahrung im Schrott- und Kfz-Recycling

WhatsApp-Service für Standort & Bilder

Einsatzgebiete in Bochum und Umgebung

Wir holen Schrott und Autos in allen Stadtteilen Bochums ab:

Bochum-Mitte

Bochum-Wattenscheid

Bochum-Hamme

Bochum-Harpen

Bochum-Altenbochum

Bochum-Werne

Bochum-Gerthe

Bochum-Langendreer

Bochum-Linden

Bochum-Dahlhausen

Auch in umliegenden Städten wie Herne, Hattingen, Witten, Castrop-Rauxel und Gelsenkirchen sind wir regelmäßig im Einsatz.

Schrottabholung für Gewerbe, Industrie & Baustellen

Für Geschäftskunden bieten wir spezielle Dienstleistungen:

Regelmäßige Schrottabholung

Containerstellung für Großmengen

Demontage von Maschinen und Industrieanlagen

Entkernung von Werkstätten und Lagerhallen

Abholung von Produktions- und Baustellenresten

Je nach Menge und Art des Metalls zahlen wir tagesaktuelle Bestpreise.

Materialien, die wir nicht kostenlos abholen

Hausmüll & Sperrmüll ohne Metallanteil

Gefahrstoffe (Öl, Lacke, Chemikalien)

Autoreifen ohne Felge

Asbesthaltige Baustoffe

Reiner Kunststoff oder Glas

Bei Unklarheiten beraten wir Sie vorab.

Schrott hat Wert – Nutzen Sie das Potenzial

Metalle wie Kupfer, Messing, Aluminium und Edelstahl sind besonders gefragt und erzielen hohe Preise.Bei größeren Mengen zahlen wir Ihnen sofort in bar oder per Überweisung. Eine Gewichtsprüfung vor Ort ist jederzeit möglich.

Tipp: Sortieren Sie Ihren Schrott vor der Abholung – das steigert den Wert und beschleunigt die Abwicklung.

Nachhaltigkeit durch Recycling

Mit unserer Arbeit tragen wir dazu bei, wertvolle Rohstoffe wieder in den Wirtschaftskreislauf zu bringen, Ressourcen zu schonen und die Umwelt zu entlasten.Alle Metalle und Fahrzeugteile werden nach höchsten Standards recycelt.

Kontakt – Ihre Alteisensammler & Autoverwerter in Bochum

Sie möchten Schrott oder ein Fahrzeug in Bochum abholen lassen?? Jetzt anrufen oder per WhatsApp schreiben? Senden Sie uns Standort & Bilder – wir melden uns umgehend!

Wir bieten Ihnen schnelle, kostenlose und professionelle Lösungen für Schrottentsorgung und Autoverwertung in ganz Bochum und Umgebung.
