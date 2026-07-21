Altauto und Unfallwagen Verschrottung beim Schrotthändler in Meerbusch

Meerbusch (PLZ 40667–40670) liegt im Rhein-Kreis Neuss unmittelbar westlich von Düsseldorf, am linken Niederrhein zwischen Neuss, Krefeld und Mönchengladbach, und zählt mit rund 57.000 Einwohnern auf einer Fläche von 64 km² zu den wohlhabendsten Städten Nordrhein-Westfalens. Das Stadtgebiet gliedert sich in 11 Stadtteile: Büderich (PLZ 40667), Ilverich (PLZ 40667), Gartenstadt Meerer Busch (PLZ 40667), Lank-Latum (PLZ 40668), Langst-Kierst (PLZ 40668), Ossum-Bösinghoven (PLZ 40668), Nierst (PLZ 40668), Osterath (PLZ 40670), Strümp (PLZ 40670), Bovert (PLZ 40670) und Brühl (PLZ 40667).
Meerbusch entstand 1970 aus dem Zusammenschluss der Gemeinden Büderich, Lank-Latum und Osterath. Die Stadt zählt mit einem der höchsten Kaufkraftniveaus in NRW zu den attraktivsten Wohnstandorten im Großraum Düsseldorf: Rheinvillen in Büderich und Ilverich, gepflegte Wohnviertel in Lank-Latum und der historische Dorfkern Langst-Kierst am Rhein prägen das unverwechselbare Stadtbild. NRW Schrott & Metallankauf (Robertstraße 70, 44809 Bochum) ist Ihr zuverlässiger Partner für den Schrottankauf und die Metallverwertung in Meerbusch – in allen 11 Stadtteilen, von Büderich am Rhein bis nach Strümp und Osterath.
Von Büderich bis Osterath – Eisenschrott in Meerbusch kostenlos abholen
Meerbusch vereint auf seinem Stadtgebiet exklusive Wohnlagen entlang des Rheins mit gewerblich geprägten Bereichen in Osterath und Strümp. In Handwerksbetrieben in Lank-Latum, auf Gewerbehöfen in Osterath und beim Umbau historischer Landhäuser in Büderich und Ilverich fällt regelmäßig Eisenschrott an. NRW Schrott & Metallankauf holt Eisenschrott in Meerbusch kostenlos ab einer Menge von ca. 300 kg ab – in allen Stadtteilen, ohne Anfahrtspauschale.
Wer die Mindestmenge mit reinem Eisenschrott allein nicht erreicht, hat eine einfache Lösung: Buntmetalle wie Kupfer, Messing oder Aluminium können ergänzt werden – die Kombination beider Materialien gleicht die 300-kg-Schwelle gemeinsam aus und ermöglicht trotzdem eine kostenfreie Abholung.
Kein Pflichttermin vor Ort für die Erstbewertung: Senden Sie uns per WhatsApp Ihre PLZ, ein Foto oder kurzes Video des Materials sowie eine ungefähre Mengenangabe – wir antworten sofort mit einer konkreten Rückmeldung. Dieser Vorabcheck gilt für Eisenschrott, Altmetall, Fahrzeuge und Entrümpelungsgüter gleichermaßen.
Alle Details zur Eisenschrott-Abholung in Meerbusch finden Sie auf unserer Website.
Kupfer, Messing & Kernschrott in Meerbusch – Buntmetall zu Tagespreisen, Industrieschrott zum Höchstpreis
Meerbusch beherbergt trotz seines Wohnstadtcharakters zahlreiche Gewerbe- und Handwerksbetriebe: In den Gewerbegebieten in Osterath und Strümp sowie bei Elektrounternehmen, Kfz-Betrieben und Metallbauern in Lank-Latum und Büderich fallen täglich werthaltige Buntmetallabfälle an – Kupferkabel aus Elektroinstallationen, Messingarmaturen aus Gebäudesanierungen, Aluminiumprofile aus dem Fassadenbau, Edelstahlreste aus Gewerbeobjekten.
NRW Schrott & Metallankauf kauft alle Nichteisenmetalle an – Kupfer, Messing, Aluminium, Edelstahl, Zink und Blei. Dabei gilt ausdrücklich: Buntmetalle werden auch in kleineren Mengen angekauft, sofern ihr Materialwert eine Abholung rechtfertigt. Ein Elektriker aus Ossum-Bösinghoven mit Kupferkabelresten oder ein Sanitärbetrieb aus Nierst mit Messingverschraubungen – ein WhatsApp-Foto mit PLZ und Menge reicht für eine sofortige, unverbindliche Bewertung.
Für Betriebe mit grobem Maschinenschrott besonders attraktiv: Kernschrott – sauberer Block- und Maschinenbruch – wird bei uns zum Höchstpreis vergütet. Gerade aus den Gewerbezonen in Osterath und Strümp fällt dieses werthaltige Material regelmäßig an. Direkt zum Buntmetall- und Kernschrottankauf in Meerbusch.
Fahrzeugentsorgung in Meerbusch – drei Wege direkt am Rhein
Meerbusch ist über die A 44, A 52 und die Rheinfähre Langst-Kierst/Kaiserswerth hervorragend erreichbar. Fahrzeughalter in allen 11 Stadtteilen profitieren von drei klar strukturierten Entsorgungswegen:
- Schrottfahrzeug direkt vor Ort kostenfrei abholen lassen: Steht Ihr Wagen bewegungslos auf einem Grundstück in Ilverich, in einer Garage in Lank-Latum oder auf einem Betriebshof in Strümp? Wir kommen zu Ihnen – kostenlos, nach kurzem WhatsApp-Foto mit PLZ und Fahrzeugbeschreibung. Zur Schrottauto-Abholung in Meerbusch.
- Zertifizierte Fahrzeugverwertung mit amtlichem Verwertungsnachweis: Wir verwerten Ihr Fahrzeug vollständig nach der Altfahrzeugverordnung und stellen Ihnen einen offiziellen Verwertungsnachweis aus. Auf Wunsch übernehmen wir gleichzeitig die KFZ-Abmeldung – vollständig kostenlos und ohne eigenen Gang zur Zulassungsstelle. Details zur Autoverschrottung in Meerbusch.
- Fahrzeug entsorgen und Vergütung erhalten: Hat Ihr Wagen noch verwertbare Bestandteile, zahlen wir Ihnen eine Vergütung von bis zu 250 Euro aus. Foto vorab schicken – wir bewerten kostenfrei und nennen sofort eine realistische Summe. Alle Infos: Auto entsorgen in Meerbusch.
Meerbuschs besonderes Stadtbild – Rheinvillen und historische Landhäuser in Büderich und Ilverich, der alte Kirchenkern in Langst-Kierst mit dem Fähranleger und den Streuobstwiesen am Rhein, das quirlige Stadtteilzentrum Lank-Latums rund um den Marktplatz und die Gewerbelagen Osteraths – bringt regelmäßig Bedarf an Schrottdemontage und Entrümpelung mit sich: In alten Villen, Gutshöfen und Gewerbehallen stecken häufig fest verbaute Stahlkonstruktionen, Heizungsanlagen oder Maschinengestelle, die vor dem Abtransport fachgerecht demontiert werden müssen.
Unsere Schrottdemontage in Meerbusch löst genau das: Unser Team baut Metalleinbauten direkt vor Ort fachgerecht aus – gebäudeschonend, professionell, mit vollständigem Abtransport. Für Wohnungsauflösungen, Kellerberäumungen und Dachbodenräumungen in allen Stadtteilen bieten wir unsere Entrümpelung in Meerbusch an – verwertbare Metalle fließen direkt weiter und senken Ihre Entsorgungskosten erheblich.
Wer lediglich einzelne Metallgegenstände, ausgediente Fahrräder, Gartengeräte oder Elektrokleingeräte loswerden möchte, nutzt unseren Klüngelskerl-Service in Meerbusch: bequeme Hausabholung direkt vor Ort, auch ohne Mindestmenge.
Meerbusch als Gewerbe- und Wohnstandort – Rahmenverträge für Betriebe in Osterath und Strümp
Meerbusch beherbergt in Osterath und Strümp aktive Gewerbegebiete, in denen Produktions-, Logistik- und Handwerksbetriebe angesiedelt sind. Dazu kommen zahlreiche Elektrounternehmen, Bauunternehmen und Metallbetriebe im gesamten Stadtgebiet, die regelmäßig Schrott und Altmetall erzeugen. Für Unternehmen mit dauerhaftem Materialaufkommen bieten wir individuelle Rahmenverträge mit festen Abholintervallen, tagesaktuellen Preisen und zuverlässiger Gesamtabwicklung über einen einzigen Ansprechpartner. Alle Materialströme gebündelt. Einen ersten Überblick bietet nrw-schrott.de/meerbusch.html.
FAQ – Schrottankauf & Fahrzeugentsorgung in Meerbusch
- Ab welcher Menge holen Sie Eisenschrott in Meerbusch kostenlos ab?
Kostenfreie Abholung erfolgt ab ca. 300 kg Eisenschrott – in allen 11 Stadtteilen, von Büderich und Ilverich am Rhein bis nach Osterath und Strümp. Wer diese Menge allein nicht erreicht, kann Buntmetalle wie Kupfer, Messing oder Aluminium ergänzen – die Kombination zählt gemeinsam. Im Zweifel einfach ein WhatsApp-Foto schicken, wir prüfen das kostenfrei.
- Kann ich meinen Schrott oder mein Fahrzeug vorab per WhatsApp fotografieren und einsenden?
Ja, ausdrücklich empfohlen. PLZ + Foto oder kurzes Video des Materials + ungefähre Menge per WhatsApp senden – wir antworten sofort mit einer konkreten Einschätzung. Kein Pflichttermin vor Ort, weder für Schrott noch für Fahrzeuge oder Entrümpelungsgüter.
- Ich habe in Meerbusch nur wenig Kupfer oder Messing – lohnt sich eine Anfrage trotzdem?
Ja. Buntmetalle werden auch in kleineren Mengen angekauft, wenn ihr Materialwert stimmt. Foto mit PLZ und Menge schicken – ehrliche Rückmeldung, keine Mindestgebühren.
- Übernehmen Sie die KFZ-Abmeldung für Meerbuscher Fahrzeughalter?
Auf Wunsch ja – vollständig kostenlos. Wir erledigen die Abmeldung bei der zuständigen Zulassungsstelle für Sie. Sie erhalten zusätzlich einen amtlichen Verwertungsnachweis nach der Altfahrzeugverordnung.
- Wie schnell ist ein Abholtermin in Meerbusch möglich – auch in Langst-Kierst oder Nierst am Rhein?
In der Regel innerhalb weniger Werktage – in allen 11 Stadtteilen, von der Stadtmitte bis nach Langst-Kierst, Nierst und Bovert. Bei dringendem Bedarf direkt anrufen: 0152 / 52 376 589.
- Bieten Sie für Betriebe in den Gewerbegebieten Osterath und Strümp Rahmenverträge mit Container-Stellung an?
Ja. Für Produktions-, Handwerks- und Logistikbetriebe in Meerbusch bieten wir individuelle Rahmenverträge mit festen Abholintervallen, transparenten Tagespreisen und auf Wunsch Container-Stellung an. Sprechen Sie uns direkt an – unverbindlich und kostenfrei.
WhatsApp: PLZ + Foto/Video + Beschreibung → sofortige Rückmeldung
Telefon: 0152 / 52 376 589
Website: www.nrw-schrott.de
Firmensitz: Robertstraße 70, 44809 Bochum
Erreichbar: Mo–Sa, 07:00–20:00 Uhr