Schrotthandel-Entrümpelungsdienst Voedestr. 49A 44866 Bochum, Deutschland http://nrw-Schrott.de
Ansprechpartner:in Herr Fabian Sprökel
Altauto Verschrottung Recklinghausen – Ihr zertifizierter Schrotthändler für fachgerechte Autoentsorgung

Klüngelskerle und Schrotthändler aus Recklinghausen

Die Altauto Verschrottung in Recklinghausen spielt eine entscheidende Rolle im nachhaltigen Umgang mit Ressourcen und im Umweltschutz. Als erfahrener und zertifizierter Schrotthändler in Recklinghausen bieten wir Ihnen einen kostenlosen, schnellen und rechtssicheren Service zur Abholung und Entsorgung Ihres Altfahrzeugs.

Unser Anspruch ist es, Ihnen den gesamten Prozess so einfach, transparent und bequem wie möglich zu gestalten – von der Abholung vor Ort bis hin zum Verwertungsnachweis.

Warum die Altauto Verschrottung in Recklinghausen wichtig ist

Ein altes oder nicht mehr fahrbereites Auto enthält wertvolle, aber auch umweltschädliche Stoffe. Metalle wie Kupfer, Stahl, Aluminium und Blei können recycelt werden, während Öle, Bremsflüssigkeiten oder Batterien nur fachgerecht entsorgt werden dürfen.

Als zertifizierter Schrotthändler in Recklinghausen garantieren wir Ihnen die umweltgerechte Verwertung Ihres Fahrzeugs gemäß der Altfahrzeugverordnung (§15). Nach der Verschrottung erhalten Sie einen offiziellen Verwertungsnachweis, der die ordnungsgemäße Entsorgung bestätigt – ein wichtiges Dokument für die Abmeldung bei der Zulassungsstelle.

Kostenlose Altauto-Abholung in Recklinghausen und Umgebung

Wir wissen, dass viele Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit sind und der Transport zu einer Entsorgungsstelle oft schwierig ist. Deshalb bieten wir Ihnen in Recklinghausen und den umliegenden Städten (z. B. Marl, Herten, Castrop-Rauxel, Herne oder Datteln) eine kostenlose Abholung Ihres Altfahrzeugs an.

Unsere geschulten Mitarbeiter holen das Auto direkt bei Ihnen zu Hause, auf dem Parkplatz oder von der Werkstatt ab. Anschließend wird es in unserem zertifizierten Demontagebetrieb fachgerecht zerlegt und recycelt.

Ihre Vorteile im Überblick:

Kostenlose Abholung im gesamten Raum Recklinghausen

Verwertungsnachweis inklusive

Fachgerechtes Recycling nach gesetzlichen Vorgaben

Schnelle Terminvergabe, oft noch am selben Tag

Kontakt per Telefon, WhatsApp oder E-Mail möglich

Ablauf der Autoentsorgung in Recklinghausen – Schritt für Schritt

Damit Sie genau wissen, was Sie erwartet, hier der Ablauf unserer Altauto Verschrottung in Recklinghausen:

Kontaktaufnahme: Sie rufen uns an oder schreiben uns über WhatsApp/E-Mail.

Fahrzeuginformationen: Sie teilen uns die wichtigsten Daten (Modell, Standort, Zustand) mit – gerne auch mit Fotos.

Terminvereinbarung: Wir stimmen einen passenden Abholtermin mit Ihnen ab.

Abholung: Unser Team holt das Fahrzeug kostenlos bei Ihnen ab.

Verwertung: Ihr Auto wird zerlegt, recycelt und umweltgerecht entsorgt.

Nachweis: Sie erhalten Ihren Verwertungsnachweis für die offizielle Stilllegung.

So einfach funktioniert die Autoentsorgung in Recklinghausen – unkompliziert, transparent und kostenlos.

Mehr als nur Autoentsorgung – Ihr Schrotthändler in Recklinghausen

Als etablierter Schrotthändler in Recklinghausen sind wir nicht nur auf Fahrzeuge spezialisiert. Wir holen auch Metallschrott und Elektroschrott ab und recyceln diese Materialien professionell.

Wir nehmen an:

Altmetall und Buntmetalle (Kupfer, Messing, Edelstahl, Aluminium)

Haushaltsschrott (Fahrräder, Heizkörper, Waschmaschinen, Herde)

Industrie- und Baustellenschrott

Elektroschrott und Kabelreste

So tragen wir dazu bei, Rohstoffe wieder in den Produktionskreislauf zurückzuführen, und leisten einen wichtigen Beitrag zum Umweltschutz und zur Ressourcenschonung.

Auto verschrotten in Recklinghausen – mit Verwertungsnachweis

Wenn Sie Ihr Fahrzeug endgültig abmelden, ist der Verwertungsnachweis gesetzlich vorgeschrieben. Dieser bestätigt, dass Ihr Auto ordnungsgemäß und nach Umweltvorschriften entsorgt wurde.

Wir als zertifizierter Entsorgungsbetrieb sind berechtigt, diesen Nachweis auszustellen. Damit gehen Sie auf Nummer sicher, dass keine Folgekosten oder Bußgelder entstehen, wie es bei illegaler Entsorgung der Fall wäre.

Ihre Vorteile im Überblick:

Offizieller Verwertungsnachweis nach §15 AltfahrzeugV

Rechtssichere Fahrzeugstilllegung

Keine versteckten Kosten

Umweltfreundliche Entsorgung durch Fachpersonal

Nachhaltigkeit und Umweltschutz bei der Altauto Verschrottung in Recklinghausen

Wir legen großen Wert darauf, dass jedes Fahrzeug umweltfreundlich und ressourcenschonend recycelt wird. Bei der Demontage eines Altfahrzeugs können bis zu 90 % der Materialien wiederverwertet werden – darunter Metalle, Glas, Kunststoff und Gummi.

Durch dieses Kreislaufwirtschaftssystem wird nicht nur der Rohstoffverbrauch reduziert, sondern auch die CO₂-Bilanz deutlich verbessert.

Unser Ziel:Jedes Altauto in Recklinghausen soll nachhaltig verwertet und recycelt werden – für eine saubere Zukunft und einen verantwortungsvollen Umgang mit unseren Ressourcen.

Warum wir Ihr bester Ansprechpartner in Recklinghausen sind

Unsere langjährige Erfahrung und unser Engagement machen uns zu einem der führenden Schrotthändler in Recklinghausen.

Das zeichnet uns aus:

Kostenlose und schnelle Abholung

Zertifizierte Entsorgung nach Umweltvorschriften

Verwertungsnachweis inklusive

Erreichbarkeit über Telefon, WhatsApp oder E-Mail

Faire Ankaufspreise für verwertbare Metalle

Zuverlässiger Kundenservice – freundlich und kompetent

Egal ob Altauto, Unfallwagen, Motorschaden oder Metallschrott – wir sorgen dafür, dass alles fachgerecht, sicher und umweltfreundlich entsorgt wird.

Kontakt – Ihre Autoentsorgung in Recklinghausen

Wenn Sie Ihr altes Auto verschrotten oder Schrott kostenlos abholen lassen möchten, sind wir Ihr kompetenter Ansprechpartner in Recklinghausen.

Senden Sie uns einfach Bilder Ihres Fahrzeugs oder Schrotts sowie Ihren Standort, und wir melden uns umgehend mit einem Termin.
