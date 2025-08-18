Kontakt
QR-Code für die aktuelle URL

Story Box-ID: 1032652

Schrotthandel-Entrümpelungsdienst Voedestr. 49A 44866 Bochum, Deutschland http://nrw-Schrott.de
Ansprechpartner:in Herr Fabian Sprökel
Logo der Firma Schrotthandel-Entrümpelungsdienst

Abholung und Entsorgung von Schrott Gebrauchtautos in Soest

Kostenlose Autoverschrottung in Soest

(lifePR) (Soest, )
Immer wieder lassen Autobesitzer aus Soest ihre nicht angemeldeten Fahrzeuge einfach am Straßenrand oder auf öffentliche Parkplätze stehen, dabei ist es so einfach ein Schrott gebraucht Auto an einen Autoverwerter zu überlassen.

Manche Autobesitzer aus Soest gehen bei der Entsorgung von ihren Gebrauchtwagen sehr dreist vor, sie entfernen Ihre fahrzeug-identifizierungsnummer damit sie als Halter nicht mehr ausfindig gemacht werden können.

Gründe für eine wilde Autoverschrottung in Soest gibt es für Autobesitzer viele, manchmal ist es eine teure Reparatur die man sich nicht leisten kann, oder eine lange Mängelliste am Auto. Mittlerweile bieten viele Mobile Schrotthändler auch kostenlose Autoentsorgung mit Abholung direkt beim Kunden.

Die meisten Informationen über wild abgestellte schrottfahrzeuge in Soest erhalten Städte durch Einwohner.

Autoverschrotten in Soest ist in der Regel kostenfrei in manchen Fällen bieten auch Autoverwerter eine direkte Abholung bei dem Autobesitzer,  manche Schrotthändler gehen sogar noch weiter , wie die Firma NRW Schrott und bieten dazu eine kostenlose Abmeldung innerhalb von drei Werktagen.

Geld verdienen mit einem Schrottauto in Soest kann man nur wenn man den eigenen Gebrauchtwagen zum Autoverwerter bringt, bei abgemeldeten Fahrzeugen ist es nicht immer einfach ein Auto selbst mit eigener Kraft dorthin zu bringen. Autohalter können sie aber einen Hänger mieten und Überführungskennzeichen besorgen.

Eine wilde Entsorgung und Verschrottung von KFZ trifft nicht nur Autos sondern auch manchmal Wohnwagen, Wohnmobile, und alte Motorräder in Soest. Auch diese KFZ werden von der Firma NRW Schrott direkt beim Halter abgeholt und gegebenenfalls abgemeldet.

Kontaktmöglichkeiten beim Autoentsorgen in Soest

Neben einen telefonischen Kontakt können Autobesitzer auch einen Autoverschrottung in Soest über einen Kontaktformular oder über einen Wahtsapp Dienst anmelden. Die Abholung von Altfahrzeugen geschieht in der Regel noch am gleichen Tag. Kostenpflichtig wird eine Abholung erst dann wenn ein Auto ausgeschlachtet ist, als wenn viele verwertbare Teile fehlen. Manche Autohalter möchten beispielsweise gerne ihre Reifen behalten weil sie noch neuwertig sind, einer Andere möchte gerne den Motorausbauen. Bei der Verschrottung von solchen Autos wird eine kleine Anfahrt pauschale berechnet.

 
Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
Wichtiger Hinweis:

Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH gestattet.

unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH 2002–2025, Alle Rechte vorbehalten

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.