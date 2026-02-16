Kontakt
Lust auf Wintersport auf internationalem Niveau?

Bei einem Schulaufenthalt in Kanada olympische Disziplinen entdecken

Die Olympiade in Italien läuft auf Hochtouren, weltweit fiebern Menschen mit den Athletinnen und Athleten und deren Kampf ums olympische Gold.

Schneller. Höher. Stärker.

Lust, auch einmal Eis-Sport-Vibes und Olympia Feeling zu kombinieren? Dann ist ein Schulaufenthalt in Kanada eine großartige Möglichkeit - trainieren, wo Träume auf Eis entstehen. Eishockey und Eiskunstlauf auf Top-Niveau und ein Alltag, der sich wie ein Olympiatraum anfühlt. GET Global Education Tumulka hat tolle Partnerschulen in Kanada, die genau das ermöglichen. Teil der kanadischen Eissport-Kultur werden, Wintersport leben und seiner Passion nachgehen.
Nicht länger warten, sondern die Chancen nutzen: auf professionelles Training, neue Freunde und neue Herausforderungen. Kanada - eine persönliche Entwicklung, auf und neben dem Eis, im Winter und auch viel länger.

Ein Schuljahr in Kanada bietet noch so viel mehr – neben einzigartigen Sportmöglichkeiten und traditionellen Sportakademien beispielsweise in Eiskunstlauf, Eishockey, Basketball, Rugby oder Rudern gibt es thematische Schwerpunktprogramme wie spezialisierte Programme in STEM, Umweltwissenschaften, Indigenous Studies, Kunst und Musik, oft mit praxisnahen Projekten und Kooperationen mit Universitäten. Nähere Infos zu den Programmen und Schulen geben die Bildungsberaterinnern von GET gern persönlich weiter. Ein Auslandsjahr fördert zudem die Selbständigkeit und das Verantwortungsgefühl – und natürlich den Spracherwerb. Kanada punktet auch durch die naturnahe Lernumgebung: Zugang zu Outdoor-Aktivitäten rund ums Schuljahr!

Und wen es eher in ein anderes Land zieht – GET hat weltweit Partnerschulen für Schulaufenthalte! Einfach anrufen unter 089 / 41424540 , eine Mail an info@get-education.com schicken oder auf der Homepage informieren.

 

Überblick über Auslandaufenthalte - Internate, Sprachreisen und Summercamps

GET Global Education Tumulka GmbH

GET Global Education Tumulka GmbH
Pressekontakt:
Christine Riekeles
c.riekeles@get-education.com
Tel.: 089 / 41424540

GET Global Education Tumulka ist ein internationales und unabhängiges Bildungsunternehmen für die Themen Schule, Lernen und Auslandsaufenthalte. Weltweites Portfolio für hochwertige Sprachreisen, Summercamps, GAP-Aufenthalte, University Programme, Internate und Internatsberatung im In- und Ausland.
Educational Consultant Munich
www.get-education.com
Gründungsjahr 1990
10 Mitarbeiter
Partner der Global Education Group Tumulka

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
