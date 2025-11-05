Jetzt schon den Sommer planen – und mit Frühbucherrabatten sparen
Eine Sprachreise entspannt vorbereiten und Geld sparen!
Viele Partner von GET Global Education Tumulka belohnen Frühentschlossene derzeit mit exklusiven Frühbucherrabatten. Wer bis Ende des Jahres seine Sprachreise für 2026 bucht, kann richtig Geld sparen – zum Beispiel bei Kursen in England und Kanada.
Früh planen lohnt sich also doppelt
Ob pulsierendes London, die charmante Küstenstadt Brighton, das traditionsreiche Oxford oder die beeindruckende Natur im Osten Kanadas – jeder Ort bietet einzigartige Erlebnisse und vielfältige Lernmöglichkeiten. Das Kursangebot reicht von klassischen Sprachkursen bis zur individuellen Fächerauswahl – ideal, um Sprache, Kultur und persönliche Interessen miteinander zu verbinden.
Karriereplanung angehen oder Leidenschaften vertiefen
Die Career Pathway Programme erlauben praktische Einblicke in mögliche spätere Karrierewege – von Ingenieurswesen über Medizin bis hin zum Unternehmertum, Berufsberatung inklusive! Bei den Young Professional Kursen dreht sich ebenfalls alles um das spätere Berufsleben. Gewählt werden können Schwerpunkte wie Architektur, KI und Informatik, Wirtschaft, Marketing sowie Psychologie. Weitere Kurse bieten neben Englischunterricht Workshops, bei denen die Jugendlichen ihren Leidenschaften nachgehen können - Kunst, Wissenschaft, Sport und Abenteuer.
Also nicht lange zögern, auf der Homepage von GET stöbern und sich beraten lassen! Und wer schon in den Osterferien reisen möchte oder seine Französisch-, Spanisch- oder Italienischkenntnisse vertiefen möchte? Die Bildungsberaterinnen von GET helfen Familien, genau das Programm zu wählen, das zu den individuellen Wünschen passt.
GET Global Education Tumulka GmbH
Franz-Joseph-Str. 9
80801 München-Schwabing
Tel.: 089 / 41 42 45 40
Fax: 089 / 41 42 45 4-22
info@get-education.com
www.get-education.com