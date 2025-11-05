Kontakt
GET Global Education Tumulka GmbH Franz-Joseph-Str. 9 80801 München, Deutschland http://www.get-education.com
Frau Christine Riekeles +49 89 41424540
Jetzt schon den Sommer planen – und mit Frühbucherrabatten sparen

Eine Sprachreise entspannt vorbereiten und Geld sparen!

(lifePR) (München, )
Auch wenn die Sommerferien 2026 noch in weiter Ferne scheinen: die Vorfreude auf die nächste Reise kann für Schüler*innen und Jugendliche jetzt beginnen – am besten mit einer Adventure Reise, die Wissen, Erlebnis und neue Freundschaften verbindet. Wer früh bucht, spart clever und sichert sich die besten Plätze zu attraktiven Konditionen.

Viele Partner von GET Global Education Tumulka belohnen Frühentschlossene derzeit mit exklusiven Frühbucherrabatten. Wer bis Ende des Jahres seine Sprachreise für 2026 bucht, kann richtig Geld sparen – zum Beispiel bei Kursen in England und Kanada.

Früh planen lohnt sich also doppelt

Ob pulsierendes London, die charmante Küstenstadt Brighton, das traditionsreiche Oxford oder die beeindruckende Natur im Osten Kanadas – jeder Ort bietet einzigartige Erlebnisse und vielfältige Lernmöglichkeiten. Das Kursangebot reicht von klassischen Sprachkursen bis zur individuellen Fächerauswahl – ideal, um Sprache, Kultur und persönliche Interessen miteinander zu verbinden.

Karriereplanung angehen oder Leidenschaften vertiefen

Die Career Pathway Programme erlauben praktische Einblicke in mögliche spätere Karrierewege – von Ingenieurswesen über Medizin bis hin zum Unternehmertum, Berufsberatung inklusive! Bei den Young Professional Kursen dreht sich ebenfalls alles um das spätere Berufsleben. Gewählt werden können Schwerpunkte wie Architektur, KI und Informatik, Wirtschaft, Marketing sowie Psychologie. Weitere Kurse bieten neben Englischunterricht Workshops, bei denen die Jugendlichen ihren Leidenschaften nachgehen können - Kunst, Wissenschaft, Sport und Abenteuer.

Also nicht lange zögern, auf der Homepage von GET stöbern und sich beraten lassen! Und wer schon in den Osterferien reisen möchte oder seine Französisch-, Spanisch- oder Italienischkenntnisse vertiefen möchte? Die Bildungsberaterinnen von GET helfen Familien, genau das Programm zu wählen, das zu den individuellen Wünschen passt.

Überblick über Sprachreisen, Summercamps und Auslandaufenthalte

GET Global Education Tumulka GmbH

GET Global Education Tumulka ist ein internationales und unabhängiges Bildungsunternehmen für die Themen Schule, Lernen und Auslandsaufenthalte. Weltweites Portfolio für hochwertige Sprachreisen, Summercamps, GAP-Aufenthalte, University Programme, Internate und Internatsberatung im In- und Ausland.
Educational Consultant Munich
www.get-education.com
Gründungsjahr 1990
10 Mitarbeiter
Partner der Global Education Group Tumulka

