GRD übergibt 24.144 Unterschriften gegen Delfinschlachtungen

Auf den Tag genau vier Jahre nachversammelten sich im Berliner Botschaftsviertel zahlreiche Tierschützer:innen, um ihrem Protest gegen die brutalen Massaker Ausdruck zu verleihen. Aufgerufen hatte die Gesellschaft zur Rettung der Delphine e.V., unterstützt von der Captain Paul Watson Foundation Germany. In ihren Auftaktreden prangerten beide Organisationen die unhaltbaren Zustände der Treibjagden und das immense Leid der Meeressäuger an.Mathias Hansen (GRD) betonte:Tom Strerath (Captain Paul Watson Foundation Germany) richtete seine Worte direkt an die Schlächter in Japan und auf den Färöer-Inseln:Weshalb Delfine und Wale trotz internationalen Schutzes in einigen Ländern noch immer bejagt werden, erklärte Björn Thun von PETA Deutschland in seiner Rede.Anschließend begaben sich die Teilnehmenden zu den Botschaften von Dänemark (die Färöer-Inseln sind ein autonomes Gebiet des Königreichs Dänemark) und Japan.Japaner und Färinger sind vereint im brutalen Schlachten von Meeressäugern, die zu den Schlüsselarten für das ökologische Gleichgewicht in den Ozeanen zählen. Jeder getötete Delfin und jeder geschlachtete Wal bedeutet einen Verlust für die biologische Vielfalt, die Stabilität der Meere und letztlich auch für uns Menschen, da unser Leben von gesunden Ozeanen abhängig ist.Diese wurden am Freitag den Botschaften übergeben. Bezeichnend: Während die zweite GRD-Vorsitzende und Mitgründerin Angelika Gebhard in der dänischen Botschaft die Listen samt einem Schreiben an den Botschafter persönlich an eine Mitarbeiterin überreichen konnte, mussten die an Japan gerichteten Unterschriften am Empfangshäuschen der Botschaft nahezu anonym abgegeben werden.Den Abschluss der Protestveranstaltung gestaltete die GRD-Delfinbotschafterin, Mezzosopranistin und Leiterin der UnterwasserOper, Claudia Herr. In ihrem Beitrag schilderte sie ihre gefühlvollen Begegnungen mit Meeressäugern vor La Gomera: Sie sang unter Wasser, und die Tiere reagierten auf ihren Gesang – fast so, als wollten sie ihr antworten. Ein kurzer Ausschnitt dieser mittels Hydrophon aufgezeichneten „Kommunikation“ wurde den Teilnehmenden vorgespielt.Die GRD betonte zudem, dass sie von den Botschaften nun erwartet, die Forderungen nicht zu ignorieren, sondern an die jeweiligen Regierungen weiterzutragen.Delfinschlachtungen sind in einigen Ländern nach wie vor grausame Realität. Auf den Färöer-Inseln wurden allein in diesem Jahr bereits über 900 Delfine getötet – die Buchten der Inselgruppe im Nordatlantik färben sich während der sogenannten Grindadráps regelmäßig blutrot. Ein ähnliches Bild zeigt sich im japanischen Fischerort Taiji, wo Anfang September die sechsmonatige Fang- und Tötungssaison begonnen hat. Bereits am ersten Tag verloren zehn Delfine ihr Leben; insgesamt dürfen laut Quote bis Ende Februar 1.814 Tiere bejagt werden. Sowohl Japan als auch die Färöer-Inseln rechtfertigen dieses blutige Vorgehen mit „Tradition“.