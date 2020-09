gif Mietspiegel-Woche - Antworten auf neue Herausforderungen

Die Mietspiegel-Kommission der gif Gesellschaft für Immobilienwirtschaftliche Forschung e. V. setzt vom 21.-25. September 2020 – gemeinsam mit dem Deutschen Städtetag und dem Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR) – eine ganze Woche unter das Motto „Der qualifizierte Mietspiegel: Antworten auf neue Herausforderungen“. Die Mietspiegelwoche bietet in über 10 Online-Vorträgen wertvolle Informationen und Einblicke aus Praxis und Forschung. Jeden Vortragstag schließt eine „Frage und Antwort“-Runde ab.„Mietspiegel sind die wesentliche Voraussetzung für die Mietpreisbremse und damit entscheidend für die Mieten bei Neuvermietung und Mieterhöhung. Die Anforderungen an die Qualität sind entsprechend deutlich gestiegen. Gemeinsam mit dem Deutschen Städtetag und dem BBSR wollen wir gangbare Wege aufzeigen, um den gestiegenen Anspruch umzusetzen“, so Prof. Dr. Steffen Sebastian, Vorsitzender der gif-Mietspiegelkommission.Die Veranstaltung richtet sich in erster Linie an Vertreter von Kommunen, die für die Erstellung von Mietspiegeln zuständig sind oder deren Erarbeitung begleiten. Aber auch Vertreter von Mietern und Vermietern, die in den kommunalen Arbeitskreisen zur Mietspiegelerstellung mitwirken, sind angesprochen.Interessierte finden die Anmeldung und das aktuelle Programm im gif-Veranstaltungskalender: https://gif-ev.de/... Der Mietspiegelreport 2020 der gif-Mietspiegelkommission kann im gif-Onlineshop direkt und kostenlos heruntergeladen werden: https://gif-ev.de/...