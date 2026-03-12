Grosso-Vorstand: Pressegroßhändler Mauch und Mietke bilden das neue Führungs-Team
Der geschäftsführende Gesellschafter der Mercura – Mietke GmbH & Co. KG ist erfolgreicher Unternehmer im Groß- und Einzelhandel und bringt langjährige Verbandserfahrung mit. Er wird sich schwerpunktmäßig um die Bereiche IT-/ Datenmanagement und Standardisierung kümmern. Thorsten Mauch bleibt für Finanzen und Betriebswirtschaft verantwortlich.
„Ich danke den Kollegen und dem Team der Verbandsgeschäftsstelle für das Vertrauen“, erklärte Frank Mietke auf der Versammlung. „Gemeinsam wollen wir den Verband in diesen herausfordernden Zeiten durch eine klare, agile und faire Führung auf Kurs halten.“
Eine Nachwahl von Frank Mietke erfolgte am gleichen Tag auch im Bundesverband Presse-Grosso e.V. In beiden Verbänden auf eigenen Wunsch aus dem Vorstand ausgeschieden ist André Matysik, PDG, Bielefeld.