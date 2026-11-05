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Sauerteig trifft Sinnsuche: Judith Lehnhardt erschafft aus Broten kleine Kunstwerke

Die Brot-Influencerin aus Mittelhessen veröffentlicht bei Gerth Medien in Wetzlar das Rezeptbuch „Brotbacken mit Herz“

(lifePR) (Wetzlar, )
Sauerteig ist zurück: als Trend, als Quarter-Life-Crisis-Hobby oder als hippes Nobel-Gebäck in den USA. Judith Lehnhardt sieht darin mehr. Ihre Sauerteig-Brote sind kleine Kunstwerke, und mehr als 120.000 Menschen folgen ihr auf Instagram (@bread_spiration), um zuzusehen, wie aus Teig filigrane Muster entstehen.

Mehr als Handwerk

Brotbacken kann vieles sein: Handwerk, Hobby, Trend. Für Lehnhardt ist es auch ein Weg zur Ruhe und zur Dankbarkeit. Ihr neues Buch „Brotbacken mit Herz“ verbindet zehn anfängerfreundliche Rezepte mit kreativen Verzier-Vorlagen und QR-Codes zu Schritt-für-Schritt-Anleitungen. Zwischen den Rezepten stehen geistliche Impulse über Alltag, Herausforderungen und Glauben.

Brotbacken als Quereinsteigerin

Ihr Weg in das Bäckerhandwerk war ungewöhnlich. Judith Lehnhardt (Jahrgang 1982) ist gelernte Fremdsprachenkorrespondentin. 2021 entdeckte sie ihre Leidenschaft für Sauerteig und das kunstvolle Verzieren von Brot. Sie lebt mit ihrer Familie in Mittelhessen und inspiriert heute auf Instagram eine große Community mit Ideen, Rezepten und Backkreationen.

Das Buch

Judith Lehnhardt
Brotbacken mit Herz
€ 22,-
Gebunden
ISBN: 978-3-98695-198-6
Erschienen im August bei Gerth Medien, Wetzlar
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