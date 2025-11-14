Kinostart von "Wahrheit & Verrat": Neues Drama über den jungen Widerstandskämpfer Helmuth Hübener
Kinostar Filmverleih bringt Matt Whitakers Drama über den jüngsten NS-Widerstandskämpfer Helmuth Hübener ab 4. Dezember in die Kinos in Deutschland, Österreich und der Schweiz.
Der Film erzählt die wahre Geschichte von Helmuth Hübener, der sich den Nazis gewaltfrei widersetzt hat, und der der jüngste Widerstandskämpfer war, den das faschistische Regime hinrichtete. Die Geschehnisse sind ähnlich wie die Geschehnisse rund um die Weiße Rose der Geschwister Scholl.
Über die Macher
Regisseur und Drehbuchautor Matt Whitaker steht am 19. November in Berlin oder via Zoom zu Interviews bereit. Auch ein Screening des Films kann an dem Tag in Berlin möglich gemacht werden. Bitte wenden Sie sich an Kristian Kossow, Kinostar Filmverleih GmbH, Email: verleih@kinostar.com, Tel.: 0711 2483790
Der Film ist ein langjähriges Herzensprojekt für Regisseur Matt Whitaker, der sich schon mit dem Stoff auseinanderzusetzen begann, als er 2002 eine Dokumentation über die Widerstandsgruppe um Helmuth Hübener für den amerikanischen Fernsehsender PBS gedreht hat, und dafür auch den letzten Überlebenden der Gruppe, Karl-Heinz Schnibbe, interviewen konnte. In der Zwischenzeit sprachen die Autoren Matt Whitaker und Ethan Vincent mit über 100 Familienangehörigen der drei Jugendlichen.
Drehbuchautor Ethan Vincent lebt in Wien und steht von dort aus auch zu Interviews zur Verfügung.
“Wahrheit und Verrat - Truth or Treason” war in den USA mit 2,72 Millionen Dollar Box Office auf Platz 6 in die US-Kinocharts eingestiegen, ein hervorragender Start für einen Independent-Film.
Synopsis & Filminfos
Der 16-jährige Helmuth Hübener aus Hamburg erkennt, dass die Nazis ihr Volk belügen. Er kann die deutschsprachigen Radiosendungen der BBC empfangen (das alleine ist bei Todesstrafe schon verboten). Er schreibt sie mit und verfasst anschließend Handzettel auf seiner Schreibmaschine, in denen er die Wahrheit über die Faschisten schreibt, und wie es wirklich im Krieg aussieht. Diese Handzettel wirft er dann in Briefkästen, hängt sie an Autos hängt oder legt sie in Hausfluren aus. Schon bald helfen ihm einige seiner Freunde dabei.
In seiner Kirche wird ihm vom Pastor Folgsamkeit gegenüber den Nazis eingeimpft, doch Helmuth hat mehr und mehr Widerwillen. Gleichzeitig hat ein skrupelloser Polizist die Spur von Helmuth und seinen Freunden aufgenommen. Und der kommt ihnen immer näher...
In einem Reich der Angst wird jeder Akt des Aufbegehrens zur lebensgefährlichen Gratwanderung. Und je enger sich die Schlinge um ihn zieht, desto dringlicher wird für Helmuth die Frage: Was heißt es, in finsteren Zeiten „gut“ zu sein?
„Wahrheit & Verrat“ ist ein fesselndes Drama über Mut, Gewissen, und die Kraft der Wahrheit in finsteren Zeiten.
