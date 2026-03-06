Kontakt
Wirtschaft trifft Innovation: Unternehmerfrühstück des Wirtschaftsförderverbands DONAURIES bei der GEDA GmbH

Einblicke, Impulse und Netzwerken beim Gastgeber aus Asbach-Bäumenheim

Beim Unternehmerfrühstück des Wirtschaftsförderverbands DONAURIES kamen wieder zahlreiche Unternehmensvertreterinnen und -vertreter zusammen – diesmal beim Aufzugsspezialisten GEDA GmbH in Asbach-Bäumenheim. In lockerer Atmosphäre bot die Veranstaltung eine Mischung aus Impulsen, Austausch und spannenden Einblicken in eines der innovativsten Unternehmen der Region.

Zu Beginn begrüßte Landrat Stefan Rößle die Gäste und betonte die starke wirtschaftliche Ausgangslage im Landkreis Donau-Ries. Mit einer Arbeitslosenquote von 2,6 Prozent, hoher Kaufkraft und einem IHK‑Konjunkturindex von 106 Punkten zeigt sich der Wirtschaftsraum robust und weiterhin auf Wachstumskurs. Besonders prägend bleibt die industrielle Stärke des Landkreises: Rund 45 Prozent aller Beschäftigten arbeiten in diesem Sektor.

Im Anschluss stellte GEDA‑Geschäftsführer Johann Sailer das Unternehmen vor, das seit über 90 Jahren für technologische Spitzenleistung „Made in Germany“ steht. GEDA ist Marktführer im Bereich Bau- und Industrieaufzüge und hat in den vergangenen Jahren kräftig in den Standort investiert – unter anderem mit einem modernen Verwaltungsgebäude, das 2024 eröffnet wurde. Sailer gab zudem Einblicke in aktuelle Entwicklungen, Innovationen und die internationale Bedeutung des Unternehmens. Als langjähriger Markenpartner beim Wirtschaftsförderverband DONAURIES und ausgezeichnet als TOP‑Arbeitgeber unterstreicht GEDA seine Rolle als starker regionaler Partner.

Ein weiterer Programmpunkt war die Vorstellung neuer Mitglieder und Markenpartner: die aconitas GmbH aus Mertingen sowie der Bestattungsdienst Uhl OHG aus Asbach-Bäumenheim.

Nach einem gemeinsamen Frühstück und einem Gruppenfoto hatten die Teilnehmenden Gelegenheit, das Unternehmen bei einer ausführlichen Betriebsführung näher kennenzulernen – ein Highlight, das einen lebendigen Blick hinter die Kulissen der GEDA GmbH ermöglichte.

