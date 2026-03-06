Fortbildungsveranstaltung „HOW TO Vereinsfeste“ – Klarheit für alle, die Feste organisieren

Die Ehrenamtsstelle des Landkreises Donau-Ries lädt alle Vereinsengagierten zu einer besonderen Informationsveranstaltung ein: „HOW TO Vereinsfeste“ - am Dienstag, 14. April 2026, von 18:00 bis 20:00 Uhr in der Stadthalle Monheim.
Fachkundige Referenten geben einen verständlichen, praxisnahen Überblick:
- Maximilian Rammler aus dem Ordnungsamt Donauwörth
- Philipp Stimpfle aus der Abteilung Bauwesen am Landratsamt
- Norbert Jawansky vom BRK Nordschwaben
- Tobias Eska vom Polizeipräsidium Schwaben Nord
Die Teilnahme ist kostenlos, die Anmeldung unter www.donau-ries.de/ehrenamt jedoch erforderlich, da die Plätze begrenzt sind. Anmeldungen sind ausschließlich über das bereitgestellte Formular bis spätestens 31. März 2026 möglich.
Ob Vereinsvorstand, Festausschuss oder neu im Ehrenamt: Diese Veranstaltung erklärt, wo man Veranstaltungen anmelden muss, welche Fristen dabei beachtet werden müssen, welche Genehmigungen zu beantragen sind, welche Gesetzesneuerungen es dazu gibt und wie sich die Kosten zusammensetzen
Jetzt informieren, anmelden – und gut vorbereitet ins nächste Vereinsfest starten!
Um zu erfahren, wo und wann die nächsten Fortbildungen stattfinden, melden Sie sich für die kostenfreie Ehrenamts-Post unter www.donau-ries.de/ehrenamt an. So erfahren Sie auch als erstes von Verlosungen oder aktuellen Projekten und Aktionen für die Ehrenamtlichen im Landkreis.
Bei weiteren Fragen steht Ihnen auch die Ehrenamtsbeauftragte Karin Brechenmacher unter der Mail-Adresse ehrenamt@lra-donau-ries.de und der Telefonnummer 0906/74-6655 jederzeit gerne zur Verfügung. Sie ist Teil der Stabsstelle Kreisentwicklung und Nachhaltigkeit, die von Klemens Heininger geleitet wird.