Kontakt
QR-Code für die aktuelle URL

Story Box-ID: 1053459

Landratsamt Donau-Ries Stabsstelle Kreisentwicklung und Nachhaltigkeit Pflegstraße 2 86609 Donauwörth, Deutschland https://www.donau-ries.de/
Ansprechpartner:in Herr Simon Kapfer +49 906 746333
Logo der Firma Landratsamt Donau-Ries Stabsstelle Kreisentwicklung und Nachhaltigkeit

Fortbildungsveranstaltung „HOW TO Vereinsfeste“ – Klarheit für alle, die Feste organisieren

(lifePR) (Donauwörth, )
Ein Vereinsfest zu organisieren, macht Spaß – aber fällt nicht immer leicht. Welche Genehmigungen brauche ich? Wer ist für was zuständig? Und ab welchem Punkt wird ein Sanitätsdienst notwendig? Genau hier setzt die Veranstaltung an und bringt Licht ins Dunkel.

Die Ehrenamtsstelle des Landkreises Donau-Ries lädt alle Vereinsengagierten zu einer besonderen Informationsveranstaltung ein: „HOW TO Vereinsfeste“ - am Dienstag, 14. April 2026, von 18:00 bis 20:00 Uhr in der Stadthalle Monheim.

Fachkundige Referenten geben einen verständlichen, praxisnahen Überblick:
  • Maximilian Rammler aus dem Ordnungsamt Donauwörth
  • Philipp Stimpfle aus der Abteilung Bauwesen am Landratsamt
  • Norbert Jawansky vom BRK Nordschwaben
  • Tobias Eska vom Polizeipräsidium Schwaben Nord
Außerdem wird Landrat Stefan Rößle die Veranstaltung mit einem Grußwort eröffnen.

Die Teilnahme ist kostenlos, die Anmeldung unter www.donau-ries.de/ehrenamt jedoch erforderlich, da die Plätze begrenzt sind. Anmeldungen sind ausschließlich über das bereitgestellte Formular bis spätestens 31. März 2026 möglich.

Ob Vereinsvorstand, Festausschuss oder neu im Ehrenamt: Diese Veranstaltung erklärt, wo man Veranstaltungen anmelden muss, welche Fristen dabei beachtet werden müssen, welche Genehmigungen zu beantragen sind, welche Gesetzesneuerungen es dazu gibt und wie sich die Kosten zusammensetzen

Jetzt informieren, anmelden – und gut vorbereitet ins nächste Vereinsfest starten!

Um zu erfahren, wo und wann die nächsten Fortbildungen stattfinden, melden Sie sich für die kostenfreie Ehrenamts-Post unter www.donau-ries.de/ehrenamt an. So erfahren Sie auch als erstes von Verlosungen oder aktuellen Projekten und Aktionen für die Ehrenamtlichen im Landkreis.

Bei weiteren Fragen steht Ihnen auch die Ehrenamtsbeauftragte Karin Brechenmacher unter der Mail-Adresse ehrenamt@lra-donau-ries.de und der Telefonnummer 0906/74-6655 jederzeit gerne zur Verfügung. Sie ist Teil der Stabsstelle Kreisentwicklung und Nachhaltigkeit, die von Klemens Heininger geleitet wird. 

Website Promotion

Website Promotion
Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
Wichtiger Hinweis:

Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH gestattet.

unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH 2002–2026, Alle Rechte vorbehalten

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.