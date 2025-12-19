Wahl der Fränkischen Weinkönigin 2026/2027 findet in Bad Kissingen statt

.



- 68. Fränkische Weinkönigin wird in Bad Kissingen gewählt

- Krönung findet am 13. März 2026 im traditionsreichen Kurort statt

- Prachtvoller Regentenbau dient als festlicher Austragungsort



Der Austragungsort der Wahl der nächsten Fränkischen Weinkönigin steht fest: Die 68. Fränkische Weinkönigin wird im Kurort Bad Kissingen gewählt. Das geben die Gebietsweinwerbung FrankenweinFrankenland und das Bayerische Staatsbad Bad Kissingen gemeinsam bekannt. Am Freitag, 13. März 2026, findet die feierliche Krönung im historischen Regentenbau statt.



„In Bad Kissingen gilt seit jeher: Wir trinken im Weltbad fränkischen Wein, gemacht wird er aber in der Region – und das in einer Qualität, die mittlerweile auch europaweite Aufmerksamkeit auf sich zieht. Wir freuen uns sehr, dass nun Weltbad und Frankenwein im Regentenbau bei der Wahl der Fränkischen Weinkönigin zusammenkommen,“ zeigt sich der Oberbürgermeister Dr. Dirk Vogel erfreut.



Mit dem Ort der Veranstaltung schließt sich für den Präsidenten des Fränkischen Weinbauverbandes, Artur Steinmann, ein Kreis. Steinmann erlebte seine erste Wahl der Fränkischen Weinkönigin als Weinbaupräsident im Jahr 2010 im Regentenbau in Bad Kissingen. „Dass ich 15 Jahre später und in meinem letzten Jahr als Weinbaupräsident erneut an diesem besonderen Ort auf der Bühne stehen darf, erfüllt mich mit großer Dankbarkeit.



Die Wahl der Fränkischen Weinkönigin zeigt jedes Jahr aufs Neue, wie lebendig, engagiert und zukunftsorientiert unsere fränkische Weincommunity ist“, sagt Artur Steinmann. Die Wahl der Fränkischen Weinkönigin ist ein Höhepunkt im fränkischen Weinjahr und begeistert die gesamte Region. Die amtierende Weinkönigin repräsentiert den Frankenwein bei rund 400 Terminen im Jahr im In- und Ausland – von regionalen Weinmessen und Präsentationen bis hin zu internationalen Botschafterreisen. Darüber hinaus nimmt sie an der Wahl zur Deutschen Weinkönigin teil und vertritt dabei das Weinbaugebiet Franken auf bundesweiter Bühne.





