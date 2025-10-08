Kontakt
QR-Code für die aktuelle URL

Story Box-ID: 1038451

Gebietsweinwerbung Frankenwein-Frankenland GmbH Hertzstr. 12 97076 Würzburg, Deutschland http://www.franken-silvanerheimat.de
Ansprechpartner:in Herr Michael Zehnder +49 931 390110
Logo der Firma Gebietsweinwerbung Frankenwein-Frankenland GmbH

Präsident des Fränkischen Weinbauverbands trifft Bundeslandwirtschaftsminister

Treffen zwischen Alois Rainer und Artur Steinmann in Berlin

(lifePR) (Würzburg, )
  • Informationskampagne für Wein aus Deutschland kommt
  • Entlastungen für Winzerinnen und Winzer
  • Dr. Anja Weisgerber: Verlässliche Unterstützung in schwierigen Zeiten
Der Präsident des Fränkischen Weinbauverbands Artur Steinmann und die Fränkische Weinkönigin Antonia Kraiß trafen auf Vermittlung der Bundestagsabgeordneten Dr. Anja Weisgerber den Bundeslandwirtschaftsminister Alois Rainer in Berlin. Thema des rund einstündigen Gespräches war unter anderem die Förderung von deutschem Wein im Heimatmarkt. Derzeit stammen von zehn verkauften Flaschen rund sechs Flaschen aus dem Ausland.

„Es wird eine Informationskampagne für Wein aus Deutschland geben“, zeigte sich Steinmann nach dem Treffen erfreut. „Wir hoffen, dass dies der Einstieg ist für eine konsequente Förderung des deutschen Weins. Die weitere Anpassung der Wettbewerbsbedingungen für deutsche Winzer ist notwendig, um den Marktanteil der deutschen geschützten Herkünfte zu erhöhen“, sagte der Präsident des Fränkischen Weinbauverbands.

Bundeslandwirtschaftsminister Alois Rainer machte deutlich, dass das Bundesministerium intensiv nach Lösungen sucht, um deutsche Weinbaubetriebe finanziell zu unterstützen, wenn sie Rebflächen aus der Produktion nehmen, um die Biodiversität zu fördern. Angedacht ist die sogenannte „Rotationsbrache“, die zudem der Erholung der Weinbergböden dient.

Dr. Anja Weisgerber konnte zu dem Gespräch erste Erfolge für die deutsche Winzerinnen und Winzer vermelden. Überflüssige Meldepflichten wurden gestrichen, zudem ist die kurzfristige Beschäftigung von Saisonarbeitskräften nun auf 90 Tage ausgeweitet. „Der Weinbau prägt unsere Heimat – wirtschaftlich, kulturell und landschaftlich. Deshalb ist es so wichtig, dass die Betriebe gerade in schwierigen Zeiten verlässliche Unterstützung bekommen“, betonte Dr. Anja Weisgerber.

Darüber hinaus thematisierten Artur Steinmann und Alois Rainer die aktuell diskutierte Änderung der Weinverordnung. Das Weinanbaugebiet Franken hat mit einem eigenen Konzept zur Lagenabgrenzung bereits praktische Erfahrungen gesammelt, die in die bundesweite Gesetzgebung einfließen können. „Wir brauchen mehr Praxiserfahrungen statt vieler Theorien und Thesen – hier haben wir in Franken Pionierarbeit geleistet und geben gerne unsere Erkenntnisse weiter“, so Steinmann.

Im Anschluss drückte Artur Steinmann seinen Dank an Dr. Anja Weisgerber für die enge Zusammenarbeit aus: „Wir schaffen es nur im Dialog und Miteinander, Dinge zu bewegen und anzupacken. Hier sind wir auf einem guten Weg und dankbar für die konstruktive und wirkungsvolle Zusammenarbeit.“

Website Promotion

Website Promotion
Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
Wichtiger Hinweis:

Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH gestattet.

unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH 2002–2025, Alle Rechte vorbehalten

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.