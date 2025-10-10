DLG-Jungwinzer des Jahres 2025 kommt aus Franken

- Beste Nachwuchstalente der deutschen Weinwirtschaft gekürt
- Michael Meusert aus Fahr am Main ist bester deutscher Jungwinzer
- Meusert: “Winzerberuf ist für mich der schönste Job der Welt”
Im traditionsreichen Familienweingut aufgewachsen, lernte Michael Meusert schon früh die Arbeit zwischen Reben und Keller kennen. Die wirkliche Leidenschaft für den Weinbau entfachte jedoch erst, als er seinen ersten eigenen Wein unter die Leute brachte: „Mit den eigenen Händen und der eigenen Kreativität ein Produkt zu schaffen, das Menschen glücklich macht, und sie zusammenbringt, ist für mich eine unglaubliche Erfüllung. Genau das macht den Winzerberuf für mich, trotz aller Herausforderungen, zum schönsten Job der Welt.“
Ausbildung und prägende Stationen
Nach dem Abitur absolvierte Michael Meusert ein duales Studium der Weinbau- und Oenologie in Neustadt an der Weinstraße, das er 2022 mit der besten Bachelorarbeit seines Jahrgangs im Fachgebiet Oenologie abschloss. Prägende Stationen seiner Ausbildung waren unter anderem das VDP-Weingut Max Müller I in Volkach und die Kellerei Schreckbichl in Südtirol. Seit 2022 arbeitet er im elterlichen Betrieb, den er 2024 als Geschäftsführer übernommen hat. In den vergangenen drei Jahren hat der 25-Jährige das 400 Jahre alte Weingut mit seinen 7 Hektar Rebfläche Schritt für Schritt modernisiert: Dazu zählen die Einführung alkoholfreier Produkte unter dem Namen „Meusert ZERO“, die Pflanzung von PIWIs wie Sauvignier Gris, ein klar gegliedertes Sortiment in Guts-, Orts- und Lagenweine sowie zwei experimentelle Weinlinien „Eigensinn“ und „Rebellion“. Parallel hat er das touristische Angebot erweitert, Gastronomie- und Handelspartner bis hin zu Sternerestaurants für seine Weine gewonnen und das Weingut durch Veranstaltungen wie Weinfeste, Proben und Kulturkooperationen erfolgreich nach außen geöffnet. Neben dem eigenen Betrieb engagiert sich Michael Meusert ehrenamtlich für Dorf und Region.
Weinphilosophie Michael Meusert
Gesunde Trauben, ein niedriger Ertrag und der richtige Lesezeitpunkt sind die Grundlagen für Michaels Weine. Im Weinkeller brauchen die Weine dann vor allem zweierlei: Mut und Zeit. Mut braucht es, um neue Stilistiken auszuprobieren, wie Mikromaischegärung im Silvaner oder Premium-Rosé im Holzfass. Zeit brauchen die Weine, um geschmeidig, rund und vielschichtig zu werden. „Die Oenologie war für mich schon immer der spannendste Teil der Weinproduktion. Mit dem richtigen Lesegut kann man unglaublich viele Wege gehen. Gerade der Silvaner ist da unheimlich vielseitig – ob als Sekt, Cuvée-Partner, Tischwein, Lagenwein, Orangewein oder sogar Süßwein. Am Ende geht es für mich darum, aus gesundem Lesegut das Beste herauszuholen und die Vielseitigkeit des Silvaners zu zeigen. Mit Mut und Zeit entstehen Weine, die ehrlich sind, Charakter haben und Freude machen.“
Jungwinzer des Jahres -Weinpakete
Das Weingut Meusert feiert die Auszeichnung von Michael Meusert als besten Jungwinzer Deutschlands mit zwei Weinpaketen, die sein weinbauliches Wirken zeigen. Beide Weinpakete beinhalten eine Video-Weinprobe mit Informationen zu den Weinen und sind im Onlineshop des Weinguts Meusert bestellbar.
DLG- Wettbewerb Jungwinzer des Jahres
Bei dem DLG-Wettbewerb Jungwinzer des Jahres stellen stellten die jungen Talente in insgesamt drei Runden ihr Wissen und Können unter Beweis. Im Rahmen der Qualifikationsrunde wurde das Fachwissen in den Bereichen Oenologie, Weinbau und internationale Weinwirtschaft geprüft. In der zweiten Runde wurde die Qualität der Weine im Rahmen der Bundesweinprämierung bewertet. In der Finalrunde stellten sich die besten Teilnehmerinnen und Teilnehmer schließlich den Fragen einer Fach-Jury aus Weinexperten, die die Sieger unter den besten deutschen Weintalenten ermittelte.