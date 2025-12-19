Kontakt
QR-Code für die aktuelle URL

Story Box-ID: 1046489

Gebietsweinwerbung Frankenwein-Frankenland GmbH Hertzstr. 12 97076 Würzburg, Deutschland http://www.franken-silvanerheimat.de
Ansprechpartner:in Herr Michael Zehnder +49 931 390110
Logo der Firma Gebietsweinwerbung Frankenwein-Frankenland GmbH

68. Fränkische Weinkönigin gesucht

(lifePR) (Würzburg, )
.
  • Fränkische Winzerinnen und Winzer suchen eine neue Weinkönigin
  • Bewerbung bis zum 25. Januar 2026 möglich
  • Erlebnisreiche Amtszeit für die neue Fränkische Weinkönigin
Die fränkischen Winzerinnen und Winzer suchen eine Nachfolgerin für Antonia Kraiß. Ab sofort ist es möglich sich für das Ehrenamt als 68. Fränkische Weinkönigin zu bewerben.

Die Bewerberinnen für dieses repräsentative Amt müssen mindestens 18 Jahre alt sowie eine gültige Fahrerlaubnis (Klasse B) haben. Darüber hinaus sollten die Bewerberinnen über entsprechendes Fachwissen zu Weinbau, Kellerwirtschaft und Vermarktung verfügen.

Die neue Fränkische Weinkönigin darf sich auf eine erlebnisreiche Amtszeit freuen. Mit mehreren Dienstwagen von BMW Rhein wird sie in Franken, Deutschland und darüber hinaus im Auftrag der Silvaner Heimat unterwegs sein. Sie begegnet bei ihren Terminen vielen bekannten Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft, Medien und Gesellschaft.

Die Wahl der 68. Fränkischen Weinkönigin wird am Freitag, 13. März 2026 in Bad Kissingen stattfinden.

Die Bewerbung inklusive ausgefülltem Bewerbungsformular, druckfähigem Foto und Lebenslauf richten die Bewerberinnen bitte
  • per E-Mail an el@franken-silvanerheimat.de
  • oder per Post an Gebietsweinwerbung Frankenwein-Frankenland GmbH, Frau Eva Lay, Hertzstr. 12, 97076 Würzburg
Anmeldeschluss ist der 25. Januar 2026 um 24:00 Uhr.

Die erforderlichen Unterlagen finden die Bewerberinnen unter www.franken-silvanerheimat.de zum Download.

Website Promotion

Website Promotion
Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
Wichtiger Hinweis:

Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH gestattet.

unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH 2002–2025, Alle Rechte vorbehalten

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.