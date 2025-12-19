68. Fränkische Weinkönigin gesucht

- Fränkische Winzerinnen und Winzer suchen eine neue Weinkönigin
- Bewerbung bis zum 25. Januar 2026 möglich
- Erlebnisreiche Amtszeit für die neue Fränkische Weinkönigin
Die Bewerberinnen für dieses repräsentative Amt müssen mindestens 18 Jahre alt sowie eine gültige Fahrerlaubnis (Klasse B) haben. Darüber hinaus sollten die Bewerberinnen über entsprechendes Fachwissen zu Weinbau, Kellerwirtschaft und Vermarktung verfügen.
Die neue Fränkische Weinkönigin darf sich auf eine erlebnisreiche Amtszeit freuen. Mit mehreren Dienstwagen von BMW Rhein wird sie in Franken, Deutschland und darüber hinaus im Auftrag der Silvaner Heimat unterwegs sein. Sie begegnet bei ihren Terminen vielen bekannten Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft, Medien und Gesellschaft.
Die Wahl der 68. Fränkischen Weinkönigin wird am Freitag, 13. März 2026 in Bad Kissingen stattfinden.
Die Bewerbung inklusive ausgefülltem Bewerbungsformular, druckfähigem Foto und Lebenslauf richten die Bewerberinnen bitte
- per E-Mail an el@franken-silvanerheimat.de
- oder per Post an Gebietsweinwerbung Frankenwein-Frankenland GmbH, Frau Eva Lay, Hertzstr. 12, 97076 Würzburg
Die erforderlichen Unterlagen finden die Bewerberinnen unter www.franken-silvanerheimat.de zum Download.