Gault&Millau kürt die besten Genussadressen Südtirols 2024: Egon Heiss wird „Koch des Jahres“ und Florian Brigl „Weinpersönlichkeit des Jahres“

Die Dichte an besten Adressen in Südtirol ist enorm, die Beständigkeit der Qualität begeisternd. Für den neuen Guide wurden 127 ausgewählte Restaurants, fast 80 Weibaubetriebe und knapp 350 Weine getestet und bewertet und im neuen Südtirol-Guide 2024 zusammengefasst. Erstmals werden die Ergebnisse in einem Sonderteil des Henris Edition I Gault&Millau Magazins veröffentlicht - mit einer Druckauflage von 50.000 Exemplaren und einer Verbreitung in Deutschland, Österreich, Schweiz und Südtirol. Gleichzeitig werden alle Ergebnisse in der App als eigenständiger Guide präsentiert. Die App gibt es auch in englischer und italienischer Sprache.Besonders geehrt werden in diesem Jahr:Die Qualitätsdichte ist beeindruckend. Vergleicht man die Fläche Südtirols und die Anzahl der Haubenrestaurants so ist das Land ein Spitzenreiter in der gastronomischen Qualität. So müsste zum Beispiel das flächenmäßig ungefähr 11 mal so große Land Österreich fast die doppelte Anzahl an Haubenrestaurants (2023: 762 bewertete Lokale – Südtirol-Faktor: 1362 Restaurants) führen.Der Gault&Millau Südtirolguide 2024 erscheint bei Henris Edition und ist als Magazin oder als App ab sofort im Handel erhältlich.