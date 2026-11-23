In der Cadoro – Zentrum für Kunst und Wissenschaft in Mainz-Hechtsheim treffen am zweiten und dritten Adventssonntag (6.12. & 13.12.2026) jeweils von 12 bis 16 Uhr vorweihnachtliche Besinnlichkeit und konkrete sowie konzeptuelle Kunst aufeinander. An beiden Advents-Sonntagen stehen jeweils andere Künstler der Galerie Dr. Dorothea van der Koelen im Mittelpunkt des Geschehens.



2. Advent Phantastische Winterlichter



mit Carolin Liebl & Nikolas Schmid-Pfähler



An diesem Adventssonntag erscheint das neue Buch anlässlich der Einzelausstellungen des Duos WIR|ES 2018 und forever fading 2026 in der Cadoro. Liebl und Schmid-Pfähler geben Einlicke in ihr künstlerisches Schaffen und werden zusammen mit ihrem RE:PLACES-Roboter neue Skulpturen kreieren. Passend zum Advent bringen sie ihre neue Serie Phantastische Winterlichter mit. Die Lichtobjekte in einzigartigen Formen bringen die Cadoro zum Leuchten.



3. Advent Künstlergespräch mit José Heerkens



Ein Gemälde ist ein Schritt auf einem langen Weg. Sehen, Gestalten, Denken und Fühlen, ist eine Entdeckungsreise, die niemals endet. »Ein Gehen, das zugleich im übertragenen Sinne als Lebensweg, als lebenslange Reise zu sich selbst, als Sinnbild der conditio humana verstanden werden kann.« (Susannah Cremer-Bermbach). All dies verwurzelt in dem Wunsch, das Leben zu ordnen, Raum zu schaffen, mit einer Bildsprache aus Farbe, Linie, Rhythmus und Form. Am 13. Dezember ist sie in der Cadoro zu Gast und spricht mit den Besuchern über ihre Arbeiten und ihre künstlerische Praxis.



Dazu wird Kaffee und Weihnachtsgebäck gereicht, sowie Kaltgetränke. Wir stellen Ihnen darüber hinaus die neueste Publikation aus dem Programm des Chorus-Verlages vor, die sich auch gut unter dem Weihnachtsbaum macht. Und natürlich sind auch noch unsere Vorzugsausgaben 2026 – darunter neue Multiples von Lore Bert und Carolin Liebl & Nikolas Schmid-Pfähler – zu sehen für diejenigen, die im Sommer nicht zu uns kommen konnten.



Parallel sind die großen Sommerausstellungen der Reihe Experimente Ex – Ordinary Things (Philipp Neßler & Julia Seifried) / The Great Escape (Sebastian Dannenberg) / Forever Fading (Carolin Liebl & Nikolas Schmid-Pfähler) mit ausgesuchten Meisterwerken auf sämtlichen Ausstellungsebenen der Cadoro zu sehen.

(lifePR) (