Digitale Transformation im Gesundheitswesen: Die größten Herausforderungen 2025 und die Erfolgsfaktoren für nachhaltige Digitalisierung

Frielingsdorf Consult GmbH

Frielingsdorf Consult — wir kennen das ambulante Gesundheitswesen…



…und Ärzte kennen uns. Denn Frielingsdorf berät seit über 30 Jahren bundesweit alle medizinischen Fachrichtungen zu Strategie, Kooperationsmodellen und Wirtschaftlichkeit. In dieser Zeit haben wir mit mehr als 5.000 Praxen und Medizinischen Versorgungszentren zusammen gearbeitet.



Von einer guten Beratungs-Qualität haben wir eine sehr genaue Vorstellung.



Daher…



- sind zum Beispiel alle unsere Mitarbeiter fest bei uns angestellt und unserer Unternehmenskultur und unserem Qualitätsanspruch verpflichtet.

- werden alle Gesellschaftsanteile an unserem Unternehmen von aktiven oder ehemaligen Mitarbeitern oder von Ärzten gehalten.

- stellen wir unseren Firmennamen niemandem zur Verfügung, der nicht fest zu uns gehört: Wo Frielingsdorf drauf steht, ist immer auch Frielingsdorf drin.

- haben wir keine Warteschleifen und kein Call-Center. Wenn Sie anrufen, sprechen Sie sofort mit Ihrem persönlichen Ansprechpartner — in der Regel auch noch Jahre später.

- erfüllen wir selbstverständlich alle einschlägigen Qualitäts-Anforderungen für Berater (bspw. von KfW, BAFA, BDSG und DIN EN 16775).

- erhalten unsere Kunden von uns ausschließlich unabhängige und objektive Beratung. Es gehört zu unseren Geschäftsprinzipien, unseren Kunden darüber hinaus nichts zu verkaufen.



Auf all das können Sie sich jederzeit verlassen!

