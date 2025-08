Abrechnungsmanagement in der Arztpraxis: Warum eine Weiterbildung auch in Zeiten der alten GOÄ sinnvoll ist

Zuschläge statt Faktorensteigerung: Statt der bisherigen Steigerungssätze werden künftig Zuschläge verwendet, was die Abrechnung transparenter machen soll.

Aber: Lohnt sich aktuell eine Weiterbildung im Bereich der Honorarabrechnung überhaupt, wenn doch eine neue GOÄ vor der Tür steht?Die Antwort lautet: Ja, es lohnt sich aktuell sogar besonders!Wer die alte GOÄ gut kennt, wird sich auch in der neuen GOÄ schnell zurechtfinden. Das Wissen um die bisherigen Regelungen bildet eine solide Basis, auf der die Änderungen leichter verständlich sind.Und die bereits feststehenden Neuerungen in der GOÄ können bereits jetzt im Detail erlernt werden. Durch dieses Wissen können Sie Ihre Praxis frühzeitig ausrichten auf die anstehenden Änderungen. Eine fundierte Weiterbildung stellt also sicher, dass Sie sowohl die aktuellen, als auch die zukünftigen Anforderungen kennen und in der Praxis effizient umsetzen können.Trotz Verabschiedung auf dem Deutschen Ärztetag ist die neue GOÄ noch in der Weiter-Entwicklung und muss sich den Weg durch die politischen Instanzen bahnen. Dies ist ein mehrstufiger Prozess, in dem Bundesrat und Bundestag einbezogen sind. Eine konkrete Einführung ist daher frühestens für 2027 absehbar.Bis dahin bleibt die alte GOÄ weiterhin gültig. Es ist derzeit also notwendig, die Kenntnisse der aktuell bestehenden Abrechnungsregelung zu vertiefen und sich gleichzeitig vertraut zu machen mit den bereits bekannten Neuerungen. Erst dann sind Sie bestmöglich positioniert.Die geplanten Änderungen bringen einige spannende Neuerungen mit sich, darunter:Viele bewährte Prinzipien bleiben bestehen, zum Beispiel: