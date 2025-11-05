Xantener Südsee: Freizeitspaß auch in der kalten Jahreszeit
Ab dem 14. November 2025 lockt die Xantener Südsee mit Eisstockschießen und vielen weiteren Aktivitäten zum „Winterzauber“ im Hafen Xanten
Für die kommende Wintersaison hat das Freizeitzentrum Xanten (FZX)-Team neue Spielflächen und -utensilien und das Angebot erweitert, sodass zwei Eisstockbahnen zeitlich parallel genutzt werden können. Auch das „Lattl-Schießen“ steht als Special wieder zur Verfügung.
Die Reservierung einer Eisstockbahn kostet 40 €/Stunde und kann direkt im Plaza del Mar sowie per E-Mail (E-Mail: plazadelmar@f-z-x. de) vorgenommen werden. Dies empfiehlt sich insbesondere für größere Gruppen. Die Eisstöcke, Punktekarten und genauen Spielregeln zum Nachlesen erhält man direkt vor Ort.
Für Gruppen ab zehn Personen steht zudem ein attraktives Gastronomie-Special zur Verfügung, das einen warmen Snack und ein Getränk pro Person enthält.
Wenn die Eisstockbahn verfügbar ist, kann sie auch spontan zum „Schnupper-Eisstockschießen“ genutzt werden. Preis für Erwachsene: 5 € / 30 Min.; Kinder zahlen 3 €, Familien 15 €.
Ergänzt wird der winterliche Freizeitspaß um weitere Aktivitäten an der frischen Luft: Für noch mehr Abwechslung in der Vorweihnachtszeit hat das FZX-Team sein Gastronomie- und Eventangebot im Plaza del Mar, dem beliebten Restaurant im Hafen Xanten, unter dem Titel „Winterzauber“ erweitert:
Advents- und Nikolausfloßfahrten, Winter-Floßfahrten
An allen Adventssonntagen sowie am Nikolaustag werden zweimal täglich Floßfahrten als festes Angebot für Individualgäste angeboten. Am 30. November, 6., 7., 14. und 21. Dezember kann man jeweils um 14:30 Uhr und um 16:00 Uhr zusteigen und ablegen; die Fahrten am späteren Nachmittag sind allerdings bereits alle ausge-bucht, für die Fahrten um 14:30 Uhr sind noch einige wenige Rest-plätze verfügbar.
Garantiert mitfahren darf, wer sein Ticket noch schnell auf www.f-z-x.de online im Voraus bucht. Im Preis von 15,50 € für Erwachsene und 13,50 € für Kinder bis 15 Jahre ist jeweils auch eine Tasse Glühwein oder Kakao pro Person enthalten.
Für Gruppen ab zehn Personen können einstündige winterliche Floßfahrten terminlich individuell geplant werden. An Bord erwartet die Gäste ein vorweihnachtlich stimmungsvoll beleuchtetes Floß mit wärmender Feuertonne und auf Wunsch weihnachtlicher Hintergrundmusik. Glühwein, Punsch, Kakao sowie kleine Snacks können dazu gebucht werden.
Reservierungsanfragen nimmt das FZX InfoCenter online auf www.f-z-x.de oder telefonisch unter Tel.: +49 (0)2801 715656 montags bis freitags von 10 bis 15 Uhr entgegen.
Plaza Party und Pre X-Mas Party im Plaza del Mar
Am 22. November kann man sich im Plaza del Mar wieder warmtanzen, wenn die beliebte Eventreihe Plaza Party fortgesetzt wird. Los geht es bei freiem Eintritt um 21 Uhr mit Musik aus unterschiedlichen Genres, aufgelegt vom DJ-Team „Magic Sound“.
Diese sorgen auch für die musikalische Unterhaltung der Gäste während der ‚Pre X-Mas Party‘ am 23. Dezember ab 21 Uhr. Auch hierzu ist der Eintritt frei.
Weihnachtsfrühstück im Plaza del Mar
An den Weihnachtsfeiertagen bieten sich zudem die festlichen Weihnachtsfrühstücke am Heiligabend, 24. Dezember, am Feiertag-Donnerstag, 25. sowie am Feiertag-Freitag, 26. Dezember an.
Anmeldungen zum festlichen Buffet jeweils von 9:15 Uhr bis 11:15 Uhr können direkt vor Ort im Plaza del Mar oder per E-Mail (E-Mail: plazadelmar@f-z-x.de) vorgenommen werden.
Plaza-Quiz Musik Edition – Christmas Special
Am Mittwoch, den 10. Dezember bietet die nächste Ausgabe des “Plaza-Quiz Musik Edition” ab 20 Uhr wieder einen Abend voller Musik, kniffeliger Rätsel und jeder Menge Spaß im Plaza del Mar, Hafen Xanten. Das Christmas Special steht dabei natürlich ganz im Zeichen weihnachtlicher Hits. Tickets für die Teilnahme sind erforderlich und können online auf www.f-z-x.de/events gebucht werden.
Live am Hafen meets Winterzauber
Beim Publikum sehr beliebt waren im Sommer die neu eingeführten Events der Reihe „Live am Hafen“. Daher wird es hiervon auch in der kalten Jahreszeit zwei Ausgaben geben: Am Sonntag, den 7. Dezember (2. Advent) mit dem Sänger Tim Nikolay und am Sonntag, den 21. Dezember (4. Advent) mit dem Mixed Age Orchestra Xanten. Jeweils von 17 bis ca. 19 Uhr können die Besucher der Live-Musik entlang der Heinz-Trauten-Promenade lauschen.
Dazu öffnet jeweils ab 15:30 Uhr der Biergarten am Plaza del Mar für heiße und kalte Getränke und leckere Speisen in stimmungsvoller Atmosphäre. Der Eintritt ist frei.