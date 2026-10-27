Winterzauber am Hafen Xanten: Eisstockschießen, Adventsfloßfahrten und festliche Genussmomente
Xantener Südsee: Winterliche Freizeitangebote von November 2026 bis Ende Januar 2027
Eisstockschießen ab 20. November
Ab dem 20. November heißt es am Hafen Xanten wieder: zielen, schieben und punkten. Bis Ende Januar 2027 steht das Eisstockschießen während der Öffnungszeiten des Plaza del Mar zur Verfügung. Eine Bahn kostet 45 Euro pro Stunde. Reservierungen sind direkt im Plaza del Mar oder per E-Mail an plazadelmar@f-z-x.de möglich. Besonders für Gruppen empfiehlt sich eine vorherige Buchung. Eisstöcke, Punktekarten und Spielregeln stehen vor Ort bereit.
Adventsfloßfahrten auf der Xantener Südsee
An fünf Terminen im Advent laden winterliche Floßfahrten zu einer besonderen Auszeit auf dem Wasser ein: am 29. November sowie am 5., 6., 13. und 20. Dezember. Die einstündigen Fahrten starten jeweils von 14:30 bis 15:30 Uhr und von 16 bis 17 Uhr.
Tickets kosten 17,50 Euro für Erwachsene und 15,50 Euro für Kinder bis einschließlich 15 Jahre. Eine vorherige Online-Buchung unter www.f-z-x.de sichert die Teilnahme.
Für Gruppen ab zehn Personen können exklusive Winterfloßfahrten individuell angefragt werden. Das FZX-InfoCenter nimmt Reservier ungsanfragen online unter www.f-z-x.de entgegen.
Plaza-Quiz: Christmas Special im Plaza del Mar
Musik und Rätselspaß vereint das Plaza-Quiz Musik Edition – Christmas Special am 16. Dezember ab 20 Uhr. Weihnachtliche Hits und knifflige Fragen versprechen einen unterhaltsamen Abend im Plaza del Mar. Tickets sind online unter www.f-z-x.de/events erhältlich.
Am 23. Dezember folgt die Pre X-Mas-Party. Ab 21 Uhr sorgt Musik für vorweihnachtliche Partystimmung. Der Eintritt ist frei.
Festliches Weihnachtsfrühstück
An den Weihnachtsfeiertagen lädt das Plaza del Mar am 24., 25. und 26. Dezember jeweils von 9 bis 11:15 Uhr zum festlichen Weihnachtsfrühstück ein. Erwachsene zahlen 24,50 Euro, Kinder von fünf bis elf Jahren 12,90 Euro. Kinder bis einschließlich vier Jahre frühstücken kostenfrei.
Reservierungen sind direkt im Plaza del Mar oder per E-Mail an plazadelmar@f-z-x.de möglich.
Mit winterlichen Aktivitäten, besonderen Erlebnissen auf dem Wasser und genussvollen Veranstaltungen bietet der Winterzauber am Hafen Xanten auch in diesem Jahr vielfältige Möglichkeiten, die kalte Jahreszeit an der Xantener Südsee stimmungsvoll zu genießen.