Weltrekordversuch im Wakeboarden am Samstag, 17. Mai im Südsee Wakepark Xanten

Am kommenden Samstag, den 17. Mai 2025, versucht Mart Hennemann aus Kalkar einen Weltrekord im Wakeboarden im Südsee Wakepark in Xanten.



Der 37-jährige ist bereits seit mehreren Jahren Stammgast am Cable in Xanten und in Vorbereitung des Weltrekordversuches seit dem letzten Jahr sogar noch öfter vor Ort.



Zu seiner Motivation schreibt Mart: „Die Frage, wie man auf die Idee kommt einen solchen Versuch zu unternehmen, wird mir gerade in den letzten Tagen sehr oft gestellt. Meine Antwort: ‚Ich bin schon ein wenig verrückt! ‘“



Wie viele solcher Versuche habe alles mit einer „Schnapsidee“ angefangen. Inspiriert von dem Weltrekordversuch über 24 Stunden Wasserski fahren, habe er sich danach mit dem Thema Wakeboard-Marathon auseinandergesetzt. Nachdem er sich mit den Einzelheiten des Rekordes beschäftigt habe, ging es ab Juli 2024 an die ersten Selbstversuche und nach ein paar Trainingseinheiten und ständig steigender Fahrtzeit auf dem Wasser habe sich herausgestellt, dass es tatsächlich klappen könnte, und er habe den nun bevorstehenden Weltrekordversuch bei „Guiness World Records“ angemeldet. Zeitgleich begann eine professionelle Vorbereitung mit Unterstützung der Physiotherapie Physio+ Schwartz aus Alpen und dem Freizeitzentrum Xanten, Betreiber des Südsee Wakeparks Xanten. Das Training umfasste 4 bis 6 Einheiten pro Woche und ab März dieses Jahres auch aktives Training am Lift.



Zu dem „Warum“ schreibt Mart: „Ich wollte nochmal den Thrill, die Spannung, die Arbeit und den Ehrgeiz eines sportlichen Wettkampfs erfahren. Zudem unsere ständig, größer werdende Jugendabteilung beweisen, dass man mit Arbeit, Disziplin und Ehrgeiz fast alles erreichen kann“.



Der aktuelle Rekord im Wakeboarden liegt übrigens bei 10 Std 36 Min. sodass Mart, wenn er ihn übertrifft, gegen 18:40 Uhr in das „Ziel“ fahren wird.



Hinweis: Öffentlicher Bahnbetrieb findet am Samstag, den 17. Mai 2025 am Wasserski- und Wakeboardlift Xantener Südsee nur bei einem Abbruch des Rekordversuches statt. Für Einsteiger und Gäste im Naturbad steht der Einsteiger-Wasserskilift zur Verfügung.



Die Gastronomie Après Ski ist geöffnet und der Weltrekordversuch wird von einem kleinen Musik- und Moderationsprogramm begleitet.



Unterstützer des Weltrekordversuchs von Mart Hennemann sind:



Die Cable Friends Xanten, Wakeworld Xanten, Physio+ Schwartz Alpen und das Freizeitzentrum Xanten mit dem Wakepark Xantener Südsee.

