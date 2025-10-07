VolksbankRUN in diesem Jahr mit LV Nordrheinmeisterschaften Crosslauf
Zusammen mit dem TuS Xanten veranstaltet das Freizeitzentrum Xanten den 5. VolksbankRUN Crosslauf im Naturbad Xantener Südsee
„Wir freuen uns, dass der Lauf auf diese Weise über die Grenzen des Niederrheins hinaus noch mehr Aufmerksamkeit bekommt“, freut sich Ludwig Ingenlath, Leiter des Freizeitzentrums Xanten, in dessen Naturbad die Veranstaltung stattfinden wird. „Wir sind sicher, dass die anspruchsvolle Strecke in der schönen Location wieder gut angenommen wird.“
In den Vorjahren fiel der Termin des VolksbankRUN leider parallel zu den Niederrheinmeisterschaften Crosslauf. Dank der Initiative von Christoph Verhalen kommen diese jetzt erstmals auch nach Xanten.
„Zunächst war der Verband bei der Vergabe der Meisterschaft sehr zurückhaltend, denn eine Nordrheinmeisterschaft mit Strandanteil ist hier im Westen bisher eher unüblich“, berichtet Anna-Lina Dahlbeck vom TuS Xanten. „Das Gelände und die gute Zusammenarbeit mit dem Freizeitzentrum Xanten mussten wir aber unbedingt nutzen. Mit der ersten Ausrichtung vor zwei Jahren ging mir schon ein großer Traum in Erfüllung. Der Lauf kam gerade wegen dem tollen Flair und der anderen Strecke so gut an, dass er weiter ausgebaut werden sollte, - da waren sich die Teilnehmenden der letzten zwei Jahre einig“, so Dahlbeck weiter. „Für mich als erfahrene Crossläuferin ist das Naturbad eine wunderbare Wettkampfstätte mit sehr vielen Möglichkeiten, sein Geschick unter wechselnden Bedingungen auszuspielen: sei es der Sand, die Wiese oder auch die kleinen Steigungen. Entsprechend eigener Erfahrungen bauen wir die Strecke, sowie einige zackige Richtungswechsel ein.“
Die Strecke ist für Zuschauer komplett einsehbar, sodass der gesamte Rennverlauf nachvollziehbar ist. So kommen auch Mitreisende auf ihre Kosten. Zur Untermalung der Wettbewerbe wird Ferdi van Heukelum den Rennverlauf moderieren und kommentieren.
Geboten werden verschiedene Strecken innerhalb der Meisterschaften am Samstag, den 15. November ab 10:00 Uhr und im Anschluss ab 13:00 Uhr für Kinder und Hobbyläufer. Die Strecken im Naturbad über Sand und Wiese dürfen für besseren Halt mit Spikes oder Cross-Schuhen belaufen werden. Jede/r Teilnehmer/in erhält eine Urkunde und es wird eine Siegerehrung der Schnellsten geben.
Die Anmeldung zur Nordrheinmeisterschaft ist online unter www.lanet3.de bei Besitz eines Startpasses des Deutschen Leichtathletik Verbandes möglich. Für die Kinder U12 und Hobbyläufer sind weitere Infos und der Weg zur Anmeldung online auf www.f-z-x.de zu finden.
Für Zuschauende ist der Eintritt auf das Veranstaltungsgelände frei.