Sommer Open Air Xantener Südsee startet mit den “Sommer- Wiesn”

Die „Sommer-Wiesn“ kommen wieder und bilden am Freitag, den 28. Juni 2024 den Auftakt der diesjährigen Veranstaltungsreihe Sommer Open Air Xantener Südsee im Freizeitzentrum Xanten, präsentiert von der Sparkasse am Niederrhein.



Was kann es Schöneres geben, als das bayerische Gefühl open air unter dem sommerlichen Himmelszelt zu leben? Bei angenehmen Temperaturen, einem traditionellen Fassanstich und original bayerischen Schmankerln und Getränken ist die Grundlage für unvergleichliche Biergarten-Stimmung schon gelegt.



Gekrönt wird das Abendprogramm jedoch mit -selbstverständlicherstklassiger Live-Musik der „Fetzentaler“ auf der Bühne. Diese Band dürfte besonders den Gästen des Oktoberfestes Xanten bereits bestens bekannt sein, denn schon dort sorgten die „Fetzentaler“ mit ihrem energiegeladenen Auftritt für legendäre Stimmung. Die 7-köpfige Band besteht aus Profimusikern mit vielfältiger Bühnenerfahrung in fern und nah - von der „Klubb 3 Hüttenparty“ über die „Cannstatter Wasn“ bis hin zu diversen Oktoberfesten in der Region.



Stilechte Bierzelttische und -Bänke laden die Gäste der ‚Wiesn‘ zum Verweilen wie bei einem Oktoberfest ein. Die Platzwahl ist frei. Deftige, original bayerische Spezialitäten, wie zum Beispiel Kässpätzle, Leberkäse-Semmel und anderes mehr sowie eine große Getränkeauswahl, darunter natürlich auch das beliebte „Spaten“, holt man sich an den umliegenden Verkaufsständen selbst. Das Mindestalter zum Besuch der Veranstaltung ist 16 Jahre.



Bis zum 12. Mai Tickets zum Early Bird-Tarif



Der Ticket-Vorverkauf für die Xantener Südsee-Wiesn am Freitag, den 28. Juni 2024 in Xanten startet ab sofort. Tickets sind zum Besuch der Veranstaltung erforderlich und an allen bekannten Vorverkaufsstellen und online auf f-z-x.de und eventim.de erhältlich.



Wer sich beeilt und Tickets bis zum 12. Mai 2024 sichert, profitiert vom Early Bird-Tarif von nur 15,- € pro Ticket. Ab dem 13. Mai 2024 gilt im Vorverkauf für diese Veranstaltung ein höherer Ticketpreis.



FZX Sommer Open Air 2024 - präsentiert von der Sparkasse am Niederrhein



Beliebte Musik-Acts, unterhaltsame Kabarett- sowie Comedy-formate und eine passende Gastronomie open air – das bietet seit vielen Jahren das FZX Sommer Open Air im Naturbad Xantener Südsee, Freizeitzentrum Xanten.



Die Veranstaltungen werden präsentiert von der Sparkasse am Niederrhein.



Sein 50. Firmenjubiläum feiert das Freizeitzentrum Xanten in diesem Jahr mit einem besonders attraktiven Line-up: Nach den Xantener Sommer-Wiesn mit den „Fetzentalern“ gastieren die Kölschrock-Formation „Kasalla“ am Samstag, den 29. Juni, Comedian „Atze Schröder“ am Samstag, den 24. August und das Open Air-Kabarett „NightWash“ am Sonntag, den 25. August 2024 im Naturbad Xantener Südsee, gefolgt von Open Air-Konzerten mit Michael Schulte („Better Me“, „With You“, „Waterfall u.a.) am Fr., 30. August und Beatrice Egli am Sa., 31. August. Der Ticket-Vorverkauf hierfür läuft ebenfalls an allen bekannten Vorverkaufsstellen und online auf f-z-x.de und eventim.de



Fr., 28. Juni 2024: Xantener Sommer-Wiesn open air Tickets auf f-z-x.de, eventim.de und an allen bekannten Vorver-kaufsstellen



FZX Sommer Open Air 2024 im Naturbad Xantener Südsee, Freizeitzentrum Xanten, Am Meerend 2, 46509 Xanten (Wardt)

