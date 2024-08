Shanties erklingen wieder beim 2. Mit-Sing-Konzert im Hafen Wardt

Am Sonntag, 18. August gibt der Shanty-Chor Vynen sein zweites Mit-Sing-Konzert in diesem Jahr.



Von 11:00 bis ca. 13:00 Uhr dürfen sich die Besucherinnen und Besucher im Hafen Wardt, Xantener Nordsee, auf ein Konzert der Matrosenlieder freuen, wie sie bereits im 15. Jahrhundert auf Segelschiffen gesungen wurden.



Dazu bietet die Gastronomie WATERKANT im Hafen Wardt den Besuchern Erfrischungen und herzhafte Snacks. Der Eintritt zum 2. Mit-Sing-Konzert des Shanty-Chores Vynen im Hafen Wardt ist frei.



