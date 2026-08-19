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Shanties erklingen beim Mit- Sing-Konzert im Hafen Vynen

Am Sonntag, 23. August 2026, open air im Hafen Vynen, Xantener Nordsee - Freizeitzentrum Xanten

(lifePR) (Xanten, )
Am Sonntag, den 23. August, veranstaltet der Shanty-Chor Vynen das zweite Mit-Sing-Konzert dieses Jahres im Hafen Vynen an der Xantener Nordsee.

Von 11:00 bis etwa 13:00 Uhr erwartet die Besucherinnen und Besucher eine musikalische Reise in die Welt der traditionellen Seemannslieder – geprägt von Abenteuerlust, Fernweh und maritimer Atmosphäre. Bei dem Konzert sind alle eingeladen, mitzusingen und bekannte Verse anzustimmen, deren Ursprünge teilweise bis ins 15. Jahrhundert zurückreichen. Unterstützt werden die Gäste dabei durch Erläuterungen der Chorleitung sowie bereit liegende Liederhefte.

Für das leibliche Wohl sorgt die Gastronomie PIER5 im Hafen Vynen.

Der Eintritt zum Mit-Sing-Konzert des Shanty-Chores Vynen im Hafen Vynen ist frei.

Shanties am Hafen –
Mit-Sing-Konzert August 2026
Sonntag, 23. August, 11:00 – ca. 13:00 Uhr
Hafen Vynen, Xantener Nordsee
Alt-Vynscher-Weg 5, 46509 Xanten-Vynen
Eintritt frei!

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