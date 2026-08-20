Segelfreizeit für Kids im Freizeitzentrum Xanten
Im Rahmen des Angebotes „Stadtranderholung Xanten“
11 Kinder zwischen sieben und 13 Jahren nahmen zu Beginn der Sommerferien täglich an dem Programmangebot teil. Gesegelt wurde alleine oder zu zweit in sogenannten Optimisten, leicht zu handhabenden Booten für Anfänger. Betreut und angeleitet wurden die Kinder durch die erfahrenen Segel-Instrukteure des FZX. Bei gutem Wind lernten die teilnehmenden Kinder zur Verwunderung der Ausbilder erstaunlich schnell die Handhabung der Boote, so dass die Flotte schon nach wenigen Tagen munter über die Xantener Nordsee segelte.
Abenteuerlich wie die Kids waren, segelten sie auch zu einer Insel, die aufgrund der dort vorgefundenen Achtbeiner „Spinneninsel“ getauft wurde. Am meisten Spaß machten wohl wieder die „Kenterübungen“, die das Aufrichten und Weitersegeln der Optimisten nach einem Umkippen zur Seite oder bis kieloben lehren. Was bei Sonnenschein und den warmen Wassertemperaturen ein heiteres und fröhliches planschen war, wurde ernst, als bei stärkerem Wind einige Boote mitten auf dem See kenterten. Aber auch hier wurde das Aufrichten der Boote von den Kindern überraschend gut und schnell gemeistert. Es war erstaunlich, wie schnell vermittelte Grundkenntnisse angewandt wurden, um auch schwierige Situationen gut zu meistern. Wesentlich dazu beigetragen haben sicher auch der entstandene Teamspirit und die Hilfsbereitschaft untereinander. Alle hatten sehr viel Spaß.
Auch für das kommende Jahr ist wieder eine Segelfreizeit, die montags bis freitags von 10 bis 17 Uhr geht, am Anfang der NRW-Sommerferien geplant.
Seit 2010 unterstützt das FZX Jahr für Jahr das Sommer-ferienprogramm „Stadtranderholung Xanten“ mit zum Teil speziell zugeschnittenen Angeboten und Aktivitäten. In diesem Jahr wird neben der Segelfreizeit auch wieder das Ferienschwimmen im Naturbad Xantener Südsee angeboten. Nähere Infos im Programmheft der „Stadtranderholung Xanten“ 2026, das unter folgender Internetadresse der Stadtverwaltung Xanten geladen werden kann: https://www.xanten.de/... gesellschaft/kinder-und-jugendliche/stadtranderholung