Segelfreizeit für Kids im Freizeitzentrum Xanten

Im Rahmen des jährlichen Sommerferienprogramms „Stadtranderholung Xanten“ veranstaltete das Freizeitzentrum Xanten (FZX) in diesem Jahr eine einwöchige Segelfreizeit für Kids auf der Xantener Nordsee.13 Kinder zwischen sieben und 13 Jahren nahmen zu Beginn der Sommerferien täglich an dem Programmangebot teil. Gesegelt wurde alleine oder zu zweit in sogenannten Optimisten, leicht zu handhabenden Booten für Anfänger. Betreut und angeleitet wurden die Kinder durch die erfahrenen Segel-Instrukteure des FZX. Bei gutem Wind lernten die teilnehmenden Kinder zur Verwunderung der Ausbilder erstaunlich schnell die Handhabung der Boote, so dass die Flotte schon am zweiten Tag quer über die Xantener Nordsee vom Hafen Vynen bis zum Hafen Wardt und zurück segelte.Abenteuerlich wie die Kids waren, segelten sie auch zu einer Insel, die aufgrund der dort vorgefundenen Achtbeiner „Spinneninsel“ getauft wurde. Am meisten Spaß machten wohl die „Kenterübungen“, die das Aufrichten und Weitersegeln der Optimisten nach einem Umkippen zur Seite oder bis kieloben lehren. Was bei Sonnenschein und den warmen Wassertemperaturen ein heiteres und fröhliches planschen war, wurde ernst, als bei stärkerem Wind einige Boote mitten auf dem See kenterten. Aber auch hier wurde das Aufrichten der Boote von den Kindern überraschend gut und schnell gemeistert. Es war erstaunlich, wie schnell vermittelte Grundkenntnisse angewandt wurden, um auch schwierige Situationen gut zu meistern. Wesentlich dazu beigetragen haben sicher auch der entstandene Teamspirit und die Hilfsbereitschaft untereinander. Alle hatten sehr viel Spaß und waren sich einig: nächstes Jahr wieder!Seit 2010 unterstützt das FZX Jahr für Jahr das Sommerferienprogramm „Stadtranderholung Xanten“ mit zum Teil speziell zugeschnittenen Angeboten und Aktivitäten. In diesem Jahr wird neben der Segelfreizeit auch das Ferienschwimmen im Naturbad Xantener Südsee angeboten. Nähere Infos im Programmheft der „Stadtranderholung Xanten“ 2025, das unter folgender Internetadresse der Stadtverwaltung Xanten geladen werden kann: https://www.xanten.de/...