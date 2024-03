Saisonstart 23. März: Wassersport- und Freizeitvergnügen an der Xantener Nord- und Südsee

Am kommenden Samstag, den 23. März, startet die Wassersportsaison 2024 auf und an der Xantener Nord- und Südsee. Die Anlagen des Freizeitzentrums Xanten öffnen in der Vorsaison am Wochenende und an Feiertagen, im Hafen Xanten darüber hinaus an allen Wochentagen. Im Sommer lockt zudem ein attraktives Veranstaltungsprogramm.



Bootsverleih und Adventuregolf im Hafen Xanten



Zum Saisonstart ist der Bootsverleih im Hafen Xanten, Xantener Südsee, montags bis freitags von 14 bis 19 Uhr sowie samstags, sonn- und feiertags von 11 bis 19 Uhr geöffnet. Verliehen werden verschiedene Modelle von Fun-Tret- und Ruderbooten sowie Schaluppen.



Auch an Land bietet das Freizeitzentrum Xanten Freizeitspaß pur für Groß und Klein. Die beliebte Adventuregolfanlage mit 18 naturnah gestalteten Bahnen ergänzt ein Verleih für Boule- und Cross-Boccia-Spielutensilien sowie das beliebte Poolball-Spielfeld für Gruppen. Die Öffnungszeiten entsprechen denen des Bootsverleihs.



Ein Aufenthalt lässt sich ideal mit einer Erfrischung oder Stärkung in den Lokalitäten, dem Restaurant Plaza del Mar oder dem SBKiosk auf der Hafenterrasse des Hafens Xanten, verbinden.



Wasserski und Wakeboard Xantener Südsee



Wasserski und Wakeboard sind die ultimative Wassersport-Action, die das Freizeitzentrum Xanten an einem der größten Wasserskilifte der Region bieten. Auch dies kann man ab Samstag, dem 23. März wieder auf der Xantener Südsee erleben.



Das Cable ist in der Vorsaison freitags ab 15 Uhr sowie samstags, sonn- und feiertags ab 12 Uhr geöffnet. Seilbahnbetrieb ist jeweils bis zum Einbruch der Dunkelheit. Ein großes Angebot an Verleihartikeln vor Ort sorgt dafür, dass man auch ohne Ausrüstung direkt in Schwung kommen kann. Und das umfangreiche Kursprogramm ermöglich Interessierten jeden Alters und Könnens den kürzesten Weg aufs Bord.



Après-Ski, die Gastronomie am Wasserski, bietet nach der Action oder einem Spaziergang um den See die Möglichkeit einzukehren und auf der Terrasse mit direktem Blick auf den See den Wassersportlern zuzuschauen.



Wassersportcenter Xantener Südsee



Das im Vorjahr neu errichtete Wassersportcenter an der Xantener Südsee mit Surf- und SUP-Verleih, angegliederter Tauchschule, Gruppenangeboten und Kursen heißt seine Gäste ebenfalls ab dem 23. März wieder willkommen. Geöffnet ist samstags, sonn- und feiertags von 11 bis 18 Uhr.



Zulassungen für Wassersportler und Bootsliegeplätze



Wassersportler können sich auch mit eigenen Equipment auf die Xantener Nord- und Südsee begeben. Erforderlich ist hierzu eine gültige Zulassung, die vom Freizeitzentrum Xanten im Bootshafen Xanten und Wassersportcenter Xantener Südsee sowie online auf f-z-x.de für Segelboote, Optimisten, Paddel- und Angelboote und zum Angeln, Surfen, Stand Up Paddeln und Tauchen herausgegeben wird. Neben der Tages- sowie Jahreszulassung sind ein Wochenendtarif (gültig freitags bis sonntags) und ein Wochentarif (gültig für sieben aufeinander folgende Tage) wählbar, außerdem der preiswerte 17 Uhr-Tarif. Segler, Surfer und Taucher müssen zudem eine anerkannte Lizenz für Binnengewässer, Angler auch einen Angelschein besitzen.



Bootseigner, die sich einen Liegeplatz in einem der drei Freizeithäfen Vynen, Wardt oder Xanten gesichert haben, können den Segelsport ganz individuell genießen. Wer noch einen Saison- oder Jahresliegeplatz für sein Boot sucht, kann sich im InfoCenter des Freizeitzentrums Xanten informieren.



Segeln lernen auf der Xantener Nordsee



Mit ihrem Angebot vom Schnupperkurs bis zum Segel-Grundschein bietet die VDWS-Segelschule Xantener Nordsee den perfekten Einstieg zum Segelabenteuer. Segelkurse können über das FZX InfoCenter gebucht werden und sind bereits ab zwei Teilnehmenden auch zu individuellen Terminen möglich.



Hinweis zu den Öffnungszeiten



Bei allen genannten Öffnungszeiten handelt es sich um grundsätzliche Zeiten. Witterungsbedingte Änderungen der Öffnungszeiten sind jederzeit möglich und vorbehalten. Tagesaktuelle Öffnungszeiten -auch der weiteren Gastronomien- werden auf der Internetseite des Freizeitzentrums Xanten, f-z-x.de, bekanntgegeben, sowie auf den Social Media-Kanälen des Freizeitzentrums Xanten auf Instagram, instagram.com/freizeitzentrum _xanten und Facebook, facebook.com/fzx.xanten.



Im Hafen Vynen, Xantener Nordsee, finden nach einem Brand im vergangenen Herbst noch Rückbauarbeiten zur Vorbereitung des Wiederaufbaus statt. Während der Bauarbeiten ist ein einfaches gastronomisches Angebot geplant. Auch der Bootsverleih wird provisorisch wieder öffnen. Den genauen Startzeitpunkt hierfür wird das Freizeitzentrum Xanten gesondert bekannt geben.



Eventprogramm 2024: Beatrice Egli, Michael Schulte, Atze Schröder, NightWash, Kasalla und mehr



Für das 50. Jahr seit seiner Gründung hat das Team des Freizeitzentrums Xanten ein attraktives Veranstaltungsprogramm zusammengestellt. Neben vielen kleineren Events in den Häfen mit „Eintritt frei“-Charakter zählen hierzu der Fischmarkt Xantener Südsee an Pfingsten und die Events des FZX Sommer Open Airs, die ebenfalls im Naturbad Xantener Südsee stattfinden werden.



Los geht es mit dem beliebten Fischmarkt an Pfingsten, 19. und 20. Mai 2024. Da die für dieses Großevent benötigte Infrastruktur im Hafen Vynen aufgrund eines Brandes nicht zur Verfügung steht, heißt der Fischmarkt in diesem Jahr „Fischmarkt Xantener Südsee“ statt Nordsee und wird ausnahmsweise im Naturbad an der Xantener Südsee stattfinden.



Beliebte Musik-Acts, unterhaltsame Kabarett- sowie Comedyformate und eine passende Gastronomie open air – das bietet seit vielen Jahren das FZX Sommer Open Air im Naturbad Xantener Südsee, Freizeitzentrum Xanten.



In diesem Jahr beginnt das von der Sparkasse am Niederrhein präsentierte Open Air mit dem neuen Comedyprgramm „Der Erlöser“ von Atze Schröder am Sa., 24. August 2024, gefolgt von „NightWash“ am So., 25. August 2024 sowie Konzerten mit Michael Schulte („Better me“, „Waterfall“ u.a.) im Rahmen seiner „Remember Me“-Tour 2024 am Fr., 30. August und Beatrice Egli („Balance“, „Neuanfang“ u.a.) am Sa., 31. August.



Bereits am Sa., den 29. Juni gibt zudem das kölsche Mundart-Quintett Kasalla, deren musikalische Genres von Rock über Chanson, Folk und Electro bis hin zu Funk reichen, ein Konzert.



Der Ticket-Vorverkauf für diese Events läuft bereits. Tickets sind an allen bekannten Vorverkaufsstellen und online auf f-z-x.de und eventim.de erhältlich.



FZX InfoCenter



Information und Anmeldungen für Gruppenbuchungen, Kurse, Liegeplätze und Wassersport-Jahreskarten bietet das InfoCenter des Freizeitzentrums Xanten: Am Meerend 2, 46509 Xanten-Wardt, Tel.: +49 (0)2801 715656. Das FZX InfoCenter ist montags bis freitags von 10 bis 15 Uhr geöffnet; ab dem 1. April 2024 täglich und bis 17 Uhr.



Internet: f-z-x.de

