„Plaza-Quiz Musik Edition“ im Plaza del Mar, Hafen Xanten
Zwei Abende voller Musik, Rätsel und Spaß! / Tickets für zwei Musik Quiz-Abende sind ab sofort ausschließlich online auf f-z-x.de erhältlich
Jeweils ab 20 Uhr können die Gäste ihr musikalisches Wissen unter Beweis stellen und sich durch vier spannende Runden voller Fragen zu allen Facetten der Musikgeschichte kämpfen – von den großen Klassikern bis hin zu den aktuellsten Hits. Bei der Christmas Edition dreht sich in zwei der vier Quizrunden alles um die Weihnachts-All-time-Favorites.
Es geht darum, in einer gemütlichen Atmosphäre mit Freunden, Familie oder Kollegen zu rätseln und dabei das eigene Wissen über berühmte Musiker, legendäre Alben oder unvergessliche Songs zu testen und zu teilen.
Die Regeln sind einfach: Teams bestehen aus maximal vier Personen und jede Runde enthält zehn Fragen, die für Nervenkitzel und Spaß sorgen. Ob passionierter Musikfan oder eher Gelegen-heitsspieler – die Plaza-Quiz Musik Editionen versprechen für alle Teilnehmenden jede Menge Unterhaltung und gute Laune.
Der Eintritt kostet 10 € pro Person und aufgrund der begrenzten Plätze wird eine frühzeitige Reservierung empfohlen, um sich einen Platz zu sichern. Tickets sind ausschließlich online erhältlich auf www.f-z-x.de/events
Bei leckeren Speisen und erfrischenden Getränken wird der Quizabend ganz sicher zu einem schönen Erlebnis. Moderiert wird das Quiz von den Experten von MADS-Events, die für den nötigen Drive sorgen.
Eine einmalige Gelegenheit, gemeinsam einen unterhaltsamen Abend zu verbringen, Wissen zu testen und zu feiern, was die Musik so besonders macht! Jetzt Plätze sichern – beim Plaza-Quiz Musik Edition im Plaza del Mar!
Mi., 29.10.2025, 20:00 – ca. 22:30 Uhr und
Mi., 10.12.2025, 20:00 – ca. 22:30 Uhr:
Plaza-Quiz Musik Edition,
Plaza del Mar, Hafen Xanten
Salmstr. 30, 46509 Xanten
Tickets nur online auf www.f-z-x.de/events