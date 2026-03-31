Osterschnitzeljagd und weitere Feiertags-Aktionen an der Xantener Nord- und Südsee

Das Team des Freizeitzentrums Xanten (FZX) lädt an den kommenden Feiertagen zum Freizeiterlebnis an die Xantener Nordund Südsee ein. Hier erwarten die Besuchenden gleich mehrere Aktionen.



Am Osterwochenende, 4. bis 6. April 2026, bieten Bootsverleih und Adventuregolf im Hafen Xanten, Xantener Südsee, wieder die Osteraktion:



Als kleines Highlight erhalten Kinder nach dem Adventuregolf-Spiel eine Oster-Leckerei, die vom örtlichen Rewe-Markt Karlen in Xanten zur Verfügung gestellt wird.



Adventuregolf und Bootsverleih im Hafen Xanten sind am Osterwochenende und den -Feiertagen täglich von 11 bis 19 Uhr geöffnet.



An Ostermontag, den 6. April startet zudem die diesjährige „OsterSchnitzeljagd“ an der Xantener Nordsee.



Ausgehend vom Hafen Wardt können sich teilnehmende Familien und ihre Kids bei einem gemeinsamen, besonderen Spaziergang rund um die Xantener Nordsee auf ein spannendes Abenteuer begeben. Dabei gilt es, den Osterschatz zu finden, mit dem sich der Osterhase in Richtung Hafen Vynen aufgemacht hat.



Los geht es am Hafen Wardt, Am Meerend 150, 46509 Xanten (Wardt). Hier erhalten Teilnehmende ein Faltblatt mit Story, Rätselfragen und Ausfüllhilfe für das Lösungswort der Schatzsuche.



Ziel ist der Bootshafen Vynen, der ebenfalls an der Xantener Nordsee gelegen ist. Hier erwartet die teilnehmenden Kids der Osterhase, der auch eine kleine Osterüberraschung dabeihat, zur Verfügung gestellt vom Freizeitzentrum Xanten und örtlichen Partnern. Zudem gibt es am Kiosk PIER5 eine Bastelaktion für Kinder.



Für die Unterhaltung der Erwachsenen gibt es auch wieder eine Osterei-Suche mit der Möglichkeit zur Teilnahme am Gewinnspiel eines Freizeitgutscheins. Dazu hängen entlang der Wanderstrecke zwischen den Häfen Ostereier, welche gezählt werden. Alle richtigen Antworten nehmen an der Verlosung des Gutscheins teil. Die einfache Wegstrecke beträgt ca. 2,5 km. Für den Rückweg zum Hafen Wardt steht alternativ die Personenfähre „MS Domspatz“ zu den regulären Fahrtzeiten gegen Gebühr zur Verfügung. Teilnahmekarte und Faltblatt zur Osterschnitzeljagd sind am Ostermontag zwischen 11 und 14 Uhr am Hafen Wardt erhältlich.



Die Kiosks PIER5 im Hafen Vynen und WATERKANT im Hafen Wardt sind an den Feiertagen ab 12 Uhr geöffnet. Die Teilnahme an der Oster-Aktion ist kostenfrei, die Teilnehmerplätze sind jedoch begrenzt. Für eine garantierte Teilnahme kann man sich jetzt noch per E-Mail mit Angabe der Anzahl teilnehmender Kinder bis 15 Jahre und Erwachsener anmelden an: events@f-z-x.de



Eine Teilnahme ohne Anmeldung ist ebenfalls möglich, die Ausgabe der Osterüberraschungen erfolgt dabei jedoch nur, solange der Vorrat reicht.



Witterungsbedingte Änderungen im Programm und der Öffnungszeiten sind vorbehalten.

(lifePR) (