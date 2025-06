Neues Ausflugsschiff startet bald auf der Xantener Nord- und Südsee

Auf der Xantener Nord- und Südsee fährt bald wieder ein Ausflugsschiff. Ab Ende des Monats startet der Betrieb der „MS Domspatz“.Angeboten werden Fähr- und Panoramafahrten von den Häfen Vynen, Wardt und Xanten und zurück nach Vynen jeden Mittwoch, Freitag, Samstag, Sonntag sowie an Feiertagen.Während der NRW-Sommerferien fährt die „MS Domspatz“ auch donnerstags.Los geht es drei Mal täglich um 11:20 Uhr, 13:20 Uhr und 15:20 Uhr ab Hafen Vynen (Anleger Fahrgastschiff) in Richtung Hafen Wardt. Von dort geht es weiter durch den Verbindungskanal Richtung Xantener Südsee. Hier legt die „MS Domspatz“ an der Klappbrücke über den Verbindungskanal bei Wardt an*. Anschließend nimmt die „MS Domspatz“ auf der Xantener Südsee Kurs auf den Hafen Xanten (Anleger Fahrgastschiff).Die Rückfahrten ab Hafen Xanten (Anleger Fahrgastschiff) in Richtung Wardt starten um 12:20 Uhr, 14:20 Uhr und 16:20 Uhr, wobei die letzte Fahrt im Hafen Vynen endet.Änderungen des Fahrplans aufgrund der Witterung oder anderer Umstände sind möglich und bleiben vorbehalten.An Bord erwarten die Gäste Kaffee und Kuchen sowie Kaltgetränke und Snacks. Sonderfahrten für Gruppen und Charterfahrten können direkt bei der Schiffscrew, Marco und Martina Lieven, angefragt werden: Tel. +49 (0)1575 7174743, E-Mail msdomspatz@t-online.de Die Fahrpreise pro Person betragen 5,- € pro Fährabschnitt (Dauer ca. 20 Minuten) und 20,- € für eine komplette Rundtour (Dauer ca. 2 Stunden). Kinder bis einschließlich sechs Jahre in Begleitung eines Erwachsenen zahlen den halben Preis. Ein Fahrrad kann für 1,50 € mitgenommen werden, soweit Platz frei ist. Auch Hunde sind willkommen.Am Wochenende 21./22. Juni wird die „MS Domspatz“ im Hafen Vynen anliegen und Interessierten für eine Besichtigung zur Verfügung stehen. Die Fahrten werden ab dem 25. Juni aufgenommen und in der laufenden Saison bis zum letzten Wochenende der NRW-Herbstferien angeboten, im kommenden Jahr dann ab dem ersten Wochenende in den NRW-Osterferien.