Mit Hut um die Welt – Lesung mit Abenteurer und Autor Sascha Stöckl am Hafen Vynen

Am Mittwoch, den 9. Juli 2025, lädt das Freizeitzentrum Xanten zu einer besonderen Lesung mit Sascha Stöckl, bekannt als, ein. Ab 19:30 Uhr nimmt der Weltenbummler das Publikum imim Hafen Vynen mit auf eine faszinierende Reise durch ferne Länder – und durch seine Gedanken.Im Mittelpunkt steht sein Buch „Mit Hut um die Welt“, in dem Stöckl seine über 10.000 Kilometer lange Fahrradreise in den Orient eindrucksvoll schildert. Doch der Abend bietet mehr als eine klassische Lesung: Der sympathische Niederrheiner berichtet auch von seiner jüngsten Tour durch Saudi Arabien, die er ebenfalls mit dem Fahrrad unternommen hat. Dabei gibt er authentische Einblicke in sein Reisetagebuch, erzählt von bewegenden Begegnungen, großen Herausforderungen und der Schönheit des langsamen Reisens.„Je langsamer, desto schöner“ – das ist das Motto des Autors, der meist auf zwei Rädern unterwegs ist und die Welt mit offenen Augen erlebt. Ob grüne Täler Europas oder die endlosen Weiten der größten Sandwüste der Erde – Stöckls Geschichten inspirieren, berühren und machen Lust auf das Unterwegssein.Die Lesung am Hafen dauert ca. 60 Minuten. Im Anschluss bleibt Zeit für Fragen aus dem Publikum. Der Eintritt ist frei, um vorherige Anmeldung per E-Mail an events@f-z-x.de wird gebeten.Snacks und Getränke können vor Ort im PIER5 erworben werden. Außerdem besteht die Möglichkeit, Bücher direkt vom Autor zu kaufen – vielleicht sogar mit persönlicher Widmung.Weitere Informationen zur Veranstaltung und zum Buch gibt es unter www.mithutumdiewelt.de Weitere Informationen und Termine der Veranstaltungsreihe „Lesung am Hafen“ imunter www.f-z-x.de/events