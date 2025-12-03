„Live am Hafen“ trifft auf den Winterzauber im Hafen Xanten
Am So., den 7. und So., den 21. Dezember 2025 im Hafen Xanten
Dazu öffnet ab 15:30 Uhr der Biergarten am Plaza del Mar für heiße und kalte Getränke und leckere Speisen in stimmungsvoller Atmosphäre.
Eine weitere Ausgabe von „Live am Hafen meets Winterzauber“ gibt es zu den gleichen Uhrzeiten am Sonntag, den 21. Dezember (4. Advent) mit dem Mixed Age Orchestra aus Xanten.
Der Eintritt zu beiden Veranstaltungen ist kostenfrei.
Hafen Xanten - Xantener Südsee
Salmstr. 30, 46509 Xanten