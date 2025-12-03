Kontakt
„Live am Hafen“ trifft auf den Winterzauber im Hafen Xanten

Am So., den 7. und So., den 21. Dezember 2025 im Hafen Xanten

Nach dem erfolgreichen Auftakt in den Sommermonaten geht die Veranstaltungsreihe „Live am Hafen“ im Dezember weiter. Im Wintermonat trifft das beliebte Event-Format auf den Winterzauber im Hafen Xanten, Xantener Südsee. Hier hat das Freizeitzentrum Xanten (FZX)-Team mit Eisstockschießen und weiteren Aktivitäten ein attraktives Rahmenprogramm zur Abrundung von Weihnachtsfeiern und Restaurantbesuchen geschaffen. Kommenden Sonntag, 7. Dezember (2. Advent) können Besucher wieder der Live-Musik lauschen: Dafür sorgt Sänger Tim Nikolay, der handgemachte Live-Musik auf seiner Gitarre spielt und so zahlreiche Hits individuell interpretiert. Er spielt von 17:00 bis ca. 19:00 Uhr.

Dazu öffnet ab 15:30 Uhr der Biergarten am Plaza del Mar für heiße und kalte Getränke und leckere Speisen in stimmungsvoller Atmosphäre.

Eine weitere Ausgabe von „Live am Hafen meets Winterzauber“ gibt es zu den gleichen Uhrzeiten am Sonntag, den 21. Dezember (4. Advent) mit dem Mixed Age Orchestra aus Xanten.

Der Eintritt zu beiden Veranstaltungen ist kostenfrei.

Hafen Xanten - Xantener Südsee
Salmstr. 30, 46509 Xanten

 

