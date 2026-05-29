„Live am Hafen“ bringt wieder Musik an die Xantener Südsee

Sommerabende, Live-Musik und entspannte Atmosphäre direkt am Wasser: Die Veranstaltungsreihe „Live am Hafen“ kehrt auch 2026 zurück an das Plaza del Mar im Hafen Xanten. Zwischen dem 5. Juni und dem 28. August erwartet Besucherinnen und Besucher jeden Freitagabend ein abwechslungsreiches Musikprogramm unter freiem Himmel.



Insgesamt elf Konzerte stehen auf dem Programm. Die musikalische Bandbreite reicht von Pop und Rock über Indie, Folk und Country bis hin zu Swing und Soul. Beginn ist jeweils um 19 Uhr, der Eintritt ist frei.



Auftakt mit Big Band aus Xanten

Eröffnet wird die Reihe am Freitag, 5. Juni, vom Mixed Age Orchestra Xanten. Die Big Band präsentiert Swing-Klassiker sowie Pop-, Rock- und Latin-Stücke.

Am 12. Juni folgt Levin Ripkens aus Kevelaer mit Akustikgitarre und bekannten Popklassikern aus mehreren Jahrzehnten. Eine Woche später steht Singer-Songwriterin Jule Blue auf der Bühne und kombiniert eigene Rock- und Popsongs mit Coversongs.

Nach einer kurzen Pause geht es am 10. Juli mit Steven Liebrand weiter. Der Sänger, Gitarrist und DJ sorgt mit seinem vielseitigen Musikmix für sommerliche Stimmung am Hafen.



Akustik, Indie und Folk sorgen für Musik-Vielfalt

Am 17. Juli präsentiert das Akustikduo Ginger & Lemon bekannte Songs verschiedener Jahrzehnte. Es folgen Tim Nikolay am 24. Juli mit modernen Rock- und Popsongs sowie Luna Böing am 31. Juli mit gefühlvollen Indie- und Popsounds. Irish Folk, Balladen und Country bringt Ralf „The Voice“ Rade-macher am 7. August an die Südsee. Eine Woche später sorgt Cesare Acoustic mit akustischer Musik von Folk bis Rock für musikalische Vielfalt.

Am 21. August tritt das Geschwister-Duo Parakeets auf, das Indie-Pop mit Jazz-, Folk- und Funk-Einflüssen verbindet. Den Abschluss der Reihe gestaltet am 28. August die Dinslakener Singer-Songwriterin Anna Jakob mit gefühlvollem Acoustic-Pop und Souleinflüssen.



Sommerabende direkt am Wasser

Neben Live-Musik erwartet die Gäste eine entspannte Sommer-atmosphäre direkt an der Xantener Südsee. Cocktails, Bier, Limo-naden und weitere Drinks laden dazu ein, den Abend beim Sonnenuntergang am Wasser ausklingen zu lassen. Beginn der Konzerte ist jeweils um 19:30 Uhr und nach der ersten Hälfte gibt es eine kurze Pause. Die Gastronomie ist auch schon vorher geöffnet, um sich mit Snacks und Getränken zu versorgen und in Ruhe einen gemütlichen Platz zu finden.

Die Veranstaltungen finden freitags zwischen dem 5. Juni und dem 28. August 2026 statt, ausgenommen am 26. Juni und 3. Juli. Veranstaltungsort ist das Plaza del Mar im Hafen Xanten. Bei Regen werden die Konzerte unter die Terrassenüberdachung verlegt.



Live am Hafen

Fr., 5.6. – Fr., 28.08.2026*, jeweils ab 19 Uhr

Hafen Xanten, Xantener Südsee

Salmstr. 30, 46509 Xanten

Eintritt frei!

*ausgenommen 26.6. und 3.7.

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