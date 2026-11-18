Lachen statt Lametta – Sabine Bode präsentiert ihr alternatives Weihnachtsprogramm am Hafen Vynen
Mi., 2. Dezember 2026, 19:30 Uhr im PIER5, Hafen Vynen, Xantener Nordsee
Ob Geschenkestress, Familienchaos oder die Suche nach dem perfekten Weihnachtsbaum – Sabine Bode kennt die kleinen und großen Absurditäten der Festtage und verarbeitet sie auf gewohnt bissige und unterhaltsame Weise. Mit ausgewählten Texten aus ihren Bestsellern und ihrem satirischen Weihnachtskalender ver bindet sie humorvolle Lesepassagen mit pointierten Stand-up Einlagen. Ein Abend für alle, die lieber HA! HA! HA! statt HO! HO! HO! sagen.
Die Lesung beginnt um 19:30 Uhr, Einlass ist ab 19:00 Uhr. Snacks und Getränke sind vor Ort am PIER5-Kiosk erhältlich. Der Eintritt beträgt 17,50 Euro. Weitere Infos und Buchung auf www.f-z-x.de/events