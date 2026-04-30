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Konzert-Lesung am Hafen in Vynen: Ein Nachmittag voller Geschichten und Musik

Sonntag, 10. Mai 2026 um 16 Uhr im PIER5, Hafen Vynen

(lifePR) (Xanten, )
Am Sonntag, den 10. Mai, lädt das Freizeitzentrum Xanten zu einer besonderen Konzert-Lesung in den Hafen Vynen, Xantener Nordsee, ein. Ab 16:00 Uhr erwartet die Besucherinnen und Besucher im PIER5 ein atmosphärisches Erlebnis, bei dem Literatur, Musik und Bilder auf einzigartige Weise miteinander verschmelzen.

Im Mittelpunkt steht der vielfach ausgezeichnete Autor, Illustrator und Musiker Sebastian Polmans, der mit seinen einfühlsamen Lesekonzerten generationenübergreifend begeistert. Seine Ge schichten – mal ruhig, mal heiter, mal zum Mitsingen – laden zum Träumen ein und schaffen berührende Momente für Groß und Klein.

Die Veranstaltung richtet sich insbesondere an Familien und Kinder und verspricht ein rund einstündiges Programm voller Fantasie, Klang und Emotion – direkt vor der malerischen Kulisse der Xanten er Nordsee.

Einlass ist ab 15:30 Uhr. Tickets sind zu familienfreundlichen Preisen erhältlich: https://f-z-x.de/events

 

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