Konzert-Lesung am Hafen in Vynen: Ein Nachmittag voller Geschichten und Musik
Sonntag, 10. Mai 2026 um 16 Uhr im PIER5, Hafen Vynen
Im Mittelpunkt steht der vielfach ausgezeichnete Autor, Illustrator und Musiker Sebastian Polmans, der mit seinen einfühlsamen Lesekonzerten generationenübergreifend begeistert. Seine Ge schichten – mal ruhig, mal heiter, mal zum Mitsingen – laden zum Träumen ein und schaffen berührende Momente für Groß und Klein.
Die Veranstaltung richtet sich insbesondere an Familien und Kinder und verspricht ein rund einstündiges Programm voller Fantasie, Klang und Emotion – direkt vor der malerischen Kulisse der Xanten er Nordsee.
Einlass ist ab 15:30 Uhr. Tickets sind zu familienfreundlichen Preisen erhältlich: https://f-z-x.de/events