Hundeschwimmen im Naturbad Xantener Südsee
So., 28. September 2025 von 11 – 17 Uhr im Naturbad Xantener Südsee
Ein breites Rahmenprogramm rund um das Thema Hund enthält Mitmach-Angebote und rund 20 regionale Aussteller mit Beratungs, Aktions- und Verkaufsständen aus den Bereichen Hundezubehör, Hundesnacks und -futter, Hundeschulen und Training, Gesundheit und Beratung, Kreatives und Besonderes, Reisen und Ausstattung und vielem mehr haben sich angekündigt.
Zu den Programm-Highlights gehören Kursvorführungen der Hundeschulen wie etwa Dogdance oder eine Mitmach-Aktion im Hoopers Parcours. Zum Thema Reisen mit Hund wird ein Wohnmobil gezeigt und es besteht die Möglichkeit, Krallen der Hunde schneiden oder die Ohren der Hunde reinigen zu lassen.
Zu den Akteuren und Anbietern im Ausstellerbereich hat das Freizeitzentrum Xanten wieder verschiedene lokale Firmen bzw. Anbieter engagiert, darunter Happy Colorful Dog, Simons Halsbandschmiede, Lubaccas, Reitsportsattlerei Leo, Kunterbunt für Mensch und Hund und Steffis Dog Accessoires (Leinen, Halsbänder, Lederwaren, Hundebade-mäntel und -handtücher, Decken, Schnüffelbälle u.a.), Fressnapf, Hundezentrum Brinkmann (Snacks, Textilien, Leinen, Spielzeug, Futterberatung und –proben), Rhythm-4-Dogs, 4Pfotencoach, Hundeschule Ohne Worte und Bibpa4dogs (unter anderem Dogdance-Vorstellung, Tricksen, Welpenschule, Hundesport, auch mit Mitmachaktionen).
Aus dem Bereich Gesundheit und Beratung werden die Aussteller Dogs Aid und t.t.m. therapie tier mensch (Erste Hilfe am Hund, Krallenschneiden und Ohrenreinigung vor Ort, tiergestützte Inter-vention und Supervision u.a.) erwartet.
Das Tierheim Wesel ist wieder mit einem Hundezubehör-Trödel-stand dabei und über Wohnmobile zur Reise mit Hund berät die Firma 4 Pfoten Mobile. An weiteren Ständen können Hundehalter 3D-Tierpfotenabdrücke, Bilder, Magnete und Schlüsselanhänger (Tierpfotenabdruck.de) und natürlich auch Tier-fotografie (Tierfoto Pfotenblitzer) fertigen lassen.
Für alle Besucherinnen und Besucher sind an diesem Tag die Naturbad-Gastronomie und, zur Planung individueller Freizeit-arrangements, auch das FZX InfoCenter geöffnet.
Das FZX-Team freut sich auf zahlreiche Gäste mit ihren Fellnasen. Der Eintritt in das Naturbad Xantener Südsee kostet am Aktionstag 28. September 2025 2 € für Erwachsene und Kinder ab 6 Jahren und 4 € je Hund. Tickets können auch vorab online auf www.f-z-x.de erworben werden.
Es wird darauf hingewiesen, dass mitgebrachte Hunde im Interesse aller Veranstaltungsteilnehmenden sozial verträglich, gesund sowie geimpft sein müssen; Impfschutz und Tierhaltehaftpflichtversicher-ung sind nach den gesetzlichen Vorschriften Pflicht und am Veran-staltungseinlass kann es zu stichprobenartigen Kontrollen kommen.
Die Leinenpflicht innerhalb des Naturbades Xantener Südsee ist am Aktionstag ausnahmsweise aufgehoben, Hundehalter sind jedoch weiterhin aufsichtspflichtig; im Bereich der Ausstellerstände müssen Hunde angeleint sein. Außerhalb des Naturbades gilt -wie auch an allen übrigen Tagen innerhalb des Naturbades und im gesamten Freizeitzentrum Xanten- für Hunde eine Anleinpflicht.