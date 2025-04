Noch vor Beginn der Badesaison veranstaltet das Freizeitzentrum Xanten (FZX) ein Hundeschwimmen im Naturbad Xantener Südsee. Am Sonntag, den 27. April 2025 steht das gesamte Naturbad den Fellnasen und ihren Besitzern zur Verfügung: Ein Kilometer Sandstrand, Freilauf auf den großen Freiflächen und Spielwiese laden zu einem tollen tag am Wasser ein.



Ein breites Rahmenprogramm rund um das Thema Hund enthält Mitmach-Angebote und rund 15 regionale Aussteller mit Beratungs-, Aktions- und Verkaufsständen aus den Bereichen Hundezubehör, Hundesnacks, Fotografie mit Hund, Urlaub mit Hund, Erste Hilfe am Hund, Hundeschulen und vielem mehr haben sich angekündigt.



Zu den Programm-Highlights gehören Kursvorführungen der Hundeschulen wie etwa Dogdance oder eine Mitmach-Aktion im Hoopers Parcours. Zum Thema Reisen mit Hund wird ein Wohnmobil gezeigt und es besteht die Möglichkeit, Krallen der Hunde schneiden oder die Ohren der Hunde reinigen zu lassen.



Zu den Akteuren und Anbietern im Ausstellerbereich hat das Freizeitzentrum Xanten verschiedene lokale Firmen bzw. Anbieter engagiert, darunter Fressnapf Xanten (Beratung und Verkauf von Hundezubehör, -Snacks und -Spielzeug), Tierpfotenabdruck.de (3D-Abdrücke von Pfoten als Bilder, Magnete und Schlüsselanhänger), Theresa Tietz (Mensch- und Tierfotografie) und Nelli Keks/Hundezentrum Brinkmann (Hundekekse, -Snackartikel).



Das Tierheim Wesel ist mit einem Hundezubehör-Trödelstand dabei, Dogdance und Tricksen stellt die Hundeschule Rhythm-4- Dogs vor; die Hundeschule Maureens Dogs führt Kurse vor und berät zu Maulkörben und Bibipa4dogs bespielt einen Mitmach-Parcours (Hoopersparcours). Die Firmen Happy Colorflul Dog, Reitsportsattlerei Leo, Simons Hundebandschmiede, Kunterbunt für Mensch und Hund sowie Lubaccas stellen teilweise handgemachte Hundehalsbänder und -Leinen sowie weitere Hundeartikel wie Outdoordecken, -Schnüffelbälle und weiteres vor.



Über Wohnmobile zur Reise mit Hund berät die Firma 4 Pfoten Mobile und die Organisation Dogs Aid gibt Tipps zur Ersten Hilfe für den Hund, Zubehör für die (Hunde-) Hausapotheke und bietet Krallen schneiden und Ohren reinigen für Hunde an.



Für alle Besucherinnen und Besucher sind an diesem Tag die Naturbad-Gastronomie und, zur Planung individueller Freizeitarrangements, auch das FZX InfoCenter geöffnet.



Das FZX-Team freut sich auf zahlreiche Gäste mit ihren Fellnasen. Der Eintritt in das Naturbad Xantener Südsee kostet am Aktionstag 27. April 2025 1,- € je Fuß und Pfote (= 2,- € für Erwachsene und Kinder ab 6 Jahren und 4,- € je Hund).



Hinweis für Veranstaltungsgäste, die mit dem Pkw anreisen: Die Pkw-Parkplätze sind gebührenpflichtig (3,- €/Tag).



Es wird darauf hingewiesen, dass mitgebrachte Hunde im Interesse aller Veranstaltungsteilnehmenden sozial verträglich, gesund sowie geimpft sein müssen; Impfschutz und Tierhaltehaftpflichtversicherung sind nach den gesetzlichen Vorschriften Pflicht und am Veranstaltungseinlass kann es zu stichprobenartigen Kontrollen kommen.



Die Leinenpflicht innerhalb des Naturbades Xantener Südsee ist am Aktionstag ausnahmsweise aufgehoben; nur im Bereich der Ausstellerstände müssen Hunde angeleint sein. Außerhalb des Naturbades gilt -wie auch an allen übrigen Tagen innerhalb des Naturbades und im gesamten Freizeitzentrum Xanten- für Hunde eine Anleinpflicht.





