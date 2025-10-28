Hazel Brugger: „Good Evening Europe“ am 4. Juli 2026 in Xanten
Freizeitzentrum Xanten kündigt den ersten Act für das Sommer Open Air 2026 an
Am Samstag, den 4. Juli 2026 im Naturbad Xantener Südsee zu Gast: Hazel Brugger, schweizerisch-deutsch-US-amerikanische Stand up-Comedian, Kabarettistin, Moderatorin, Bloggerin, Autorin und Slam-Poetin; bekannt aus den ZDF-Formaten „heute show“ und „Die Anstalt“, Trägerin des Deutschen Comedypreises 2020 und Moderatorin des Eurovision Song Contest 2025.
Damit ist Hazel Brugger offiziell im Comedy-Olymp angekommen. Ausverkaufte Arenen, ein Millionenpublikum im Netz, internationale Auftritte von London bis New York – und als Krönung die Moderation des „Eurovision Song Contests“. Nur: Was macht man, wenn beruflich alle klatschen, aber zuhause im Dorf trotzdem niemand beeindruckt ist?
In ihrem fünften Bühnenprogramm „Good Evening Europe“ erzählt die „Königin der Schlagfertigkeit“ (Jury Deutscher Kleinkunstpreis 2024) von der merkwürdigen Zwischenwelt zwischen Glanz und Gülle, Starsein und Supermarkt. Es geht um Erfolg, Erwartungen – und darum, warum Ruhm als Mutter ungefähr so nützlich ist wie ein Designerkleid beim Windelwechseln.
Hazel Brugger – gewohnt klug, trocken und mit kalten Fingern immer am Puls der Zeit.
Ticket-Vorverkauf
Der Ticket-Vorverkauf für das Open Air „Good Evening Europe“ mit Hazel Brugger am Sa., 4. Juli 2026 im Naturbad Xantener Südsee startet am Freitag, den 31. Oktober 2025 um 13:00 Uhr. Tickets für diese Veranstaltung sind online erhältlich auf www.ticketmaster.de. Direkt auf der Webseite des Freizeitzentrums Xanten www.f-z-x.de führt ein Link zum offiziellen Ticket-Vorverkauf in dem Ticketportal „Ticketmaster“.
FZX Sommer Open Air 2026
Auch im kommenden Jahr bietet das FZX Sommer Open Air erst-klassige Musik, bekannte Kabarett- und Comedyformate sowie eine passende Gastronomie open air im Naturbad Xantener Südsee, Freizeitzentrum Xanten. Weitere Termine und Künstler/innen werden in nächster Zeit bekannt gegeben.