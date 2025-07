Hafenfest zur Eröffnung des Hafens Vynen mit PIER5 am Sonntag, den 20. Juli 2025

Das Freizeitzentrum Xanten feiert die Eröffnung seines Hafengebäudes und PIER5 im Hafen Vynen, Xantener Nordsee, am Sonntag, den 20. Juli 2025.



Zum Hafenfest von 11 bis 17 Uhr sind alle eingeladen, die einen Tag voller spannender Aktionen am Bootsverleih, im Wassersport, auf dem Wasser, an Land und rund um das Hafengebäude selbst verbringen wollen. Das ganztägige Programm umfasst eine große Schiffsmodellausstellung und Schiffsmodellfahrten, Präsentationen der Wassersportanbieter an der Xantener Nord- und Südsee, 30minütige Floßrundfahrten, ganztägiger Verleih von Elektro- und Segelbooten zum ermäßigten Preis, eine Trödelmeile entlang der Hafenpromenade, Kindertrödelmarkt und Aktionen für Kinder. Zudem treffen sich die Liegeplatzinhaber im Hafen Vynen mit ihren Booten zum gemeinsamen Segeln und Bootfahren auf der Xantener Nordsee.



Das Fährschiff „MS Domspatz“ bietet Fahrten ab und bis Hafen Vynen an.



Natürlich besteht auch die Möglichkeit, sich das neu errichtete Hafengebäude vor Ort selbst anzuschauen und sich Details von den Hafenmitarbeitern des Freizeitzentrums Xanten erläutern zu lassen. Food- und Drinkangebote runden das Fest kulinarisch ab.



In der Mittagszeit kann das sommerliche Wetter bei Live-Musik im Hafen genossen werden.



Für die Schiffsmodellausstellung unterstützt der Verein SMC Hamminkeln das Hafenfest. Mehr als zehn Schiffsmodellfreunde haben ihre Teilnahme zugesagt und bringen etwa 50 Modellschiffe mit, die natürlich auch ferngesteuert auf dem Wasser fahren können. Darunter werden nicht nur Segelschiffs- und Yachtmodelle sein; auch Modelle von großen Passagierschiffen, Behördenschiffen, Fischkuttern, Arbeitsschiffen sowie Sport- und Speedbooten wird es zu bestaunen geben.



Zusammen mit weiteren Angeboten an Land bildet sich ein buntes Programm, vor allem für Kinder.

Der Oberhausener Segelclub, die Jugendherberge Xanten und weitere regionale Wassersportanbieter stellen ihre Angebote dem interessierten Publikum an Infoständen vor. Wer noch weiter schlendert, gelangt zur Trödelmeile entlang der Hafenpromenade mit angeschlossenem Kindertrödelmarkt.



Der Bootsverleih im Hafen Vynen lädt zu 30-minütigen Floßrund-fahrten über die Xantener Nordsee ein. Wer individueller auf dem Wasser unterwegs sein möchte, kann sich ebenfalls aus dem Bootsverleih ganztägig ein Elektro- oder Segelboot (Segelschein erforderlich) zum vergünstigten Preis mit 20 % Rabatt ausleihen.



Das Team des Freizeitzentrums Xanten freut sich auf ein tolles Event und empfiehlt die Anreise zum Hafen Vynen mit dem Fahrrad.



In der Nacht auf den 22. Oktober 2023 war in das Hafengebäude PIER5 im Hafen Vynen, Xantener Nordsee, eingebrochen und Brandstiftung verübt worden. Das zu diesem Zeitpunkt 16 Jahre alte Gebäude brannte fast vollständig nieder. Das Team des Freizeit-zentrums Xanten initiierte in nur 16 Monaten den vollständigen Abriss der Ruine und kompletten Wiederaufbau des ursprünglichen Hafengebäudes an gleicher Stelle.



Eine im Anschluss für Mitte April 2025 geplante Eröffnungsveran-staltung musste dann jedoch wegen erneuter technischer Schwierigkeiten verschoben werden. Erst am 20. Juni konnte das PIER5 eröffnen.



Das Gebäude umfasst Räumlichkeiten für den Bootsverleih und einen Hafenkiosk mit Getränke- und Speisenzubereitung, einen Meerzweckraum für bis zu 30 Personen mit angrenzender Seeterrasse, WC-Anlagen und Umkleiden, Personal- und Technik-räume für den gesamten Hafen Vynen sowie Kühllager.



Die Freizeitzentrum Xanten GmbH plant, entwickelt und betreibt die Wassersport-, Freizeit- und Gastronomieangebote rund um die Xantener Nord- und Südsee und damit eine der führenden Wassersportdestinationen in Nordrhein-Westfalen. Gesellschafter sind der Regionalverband Ruhr (50 %), der Kreis Wesel (25 %) sowie die Stadt Xanten (25 %).



Anmeldungen zum Trödelmarkt am 20. Juli wieder möglich



Wer als Verkäufer an der Trödelmeile oder beim Kindertrödelmarkt mit dabei sein möchte, kann sich bis einschließlich 18. Juli beim Veranstalter, dem Freizeitzentrum Xanten, bewerben. Dazu einfach Name, Adresse, Warenangebot und benötigte Standgröße per E-Mail an: events@f-z-x.de senden.



Für einen Trödelstand bis 5 Meter Länge (Auto am Stand gestattet) werden 28 €, für jeden weiteren laufenden Meter 6 € berechnet. Die Teilnahme am Kindertrödel (maximale Standgröße einer Picknickdecke pro Kind) ist kostenlos; hier dürfen die Kids Spielzeug und Kinderbücher anbieten.



Anbieter von Neuwaren können sich ebenfalls bewerben; für diese Stände werden 11 € pro laufendem Meter berechnet.

(lifePR) (