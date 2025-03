Hafenfest mit Trödelmarkt im Hafen Vynen: jetzt anmelden

Die Arbeiten zur Wiederherstellung des Hafens Vynen, Xantener Nordsee, laufen zügig voran und der Betreiber, das Freizeitzentrum Xanten (FZX), plant bereits eine Feier zur Wiedereröffnung: am Sonntag, dem 13. April 2025 sind Groß und Klein, Wassersportler wie Freizeitgenießer, zum Hafenfest mit Vorstellung des neuen Hafengebäudes, Live-Musik, spannenden Aktionen am Bootsverleih, Modellbauschiffausstellung, Spiel und Spaß für Kinder, Food & Drinks und vielem mehr herzlich in den Hafen Vynen eingeladen.



Zum Trödelmarkt anmelden



Auch eine Trödelmeile entlang des Wanderweges und ein Kindertrödelmarkt im Hafen Vynen sind als Programmpunkte geplant. Wer hier als Verkäufer mit dabei sein möchte, kann sich ab sofort beim Veranstalter, dem Freizeitzentrum Xanten, bewerben. Dazu einfach Name, Adresse, Warenangebot und benötigte Standgröße per E-Mail an: events@f-z-x.de senden.



Für einen Trödelstand bis 5 Meter Länge (Auto am Stand gestattet) werden 28 €, für jeden weiteren laufenden Meter 6 € berechnet. Die Teilnahme am Kindertrödel (maximale Standgröße einer Picknickdecke pro Kind) ist kostenlos; hier dürfen die Kids Spielzeug und Kinderbücher anbieten. Anbieter von Neuwaren können sich ebenfalls bewerben; für diese Stände werden dann 11 € pro laufendem Meter berechnet





(lifePR) (