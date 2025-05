Gesundheitstourismus Xantener Nord- und Südsee: „Sebastian- Kneipp-Tag“ am Sa., 17. Mai 2025

„Das allgemeine Heilmittel, das uns gesund erhält, ist und bleibt das Wasser.“ Diese Aussage stammt von Pfarrer Sebastian Kneipp und gilt auch heute noch als gesetzt.Es ist eine lange Tradition, die bei vielen Kneipp-Vereinen bzw. -Standorten fester Bestandteil im Jahreskalender ist: das Anwassern oder Ankneippen. Darunter versteht man das erste gemeinsame Wassertreten der neuen Kneipp-Saison. Ein idealer Tag dafür ist der „Sebastian-Kneipp-Tag“, der in diesem Jahr am Samstag, den 17. Mai begangen wird.Das Freizeitzentrum Xanten ruft dazu auf, das Kneipp-Becken mit Barfußpfad im Hafen Xanten zum Wassertreten & Co. zu nutzen, Die Temperaturen sind frühlingsmild und jedermann zieht es wieder nach draußen. Ideale Voraussetzungen also, um das Kneippsche Element Wasser für sich zu entdecken. Aus den rund 120 verschiedenen Wasseranwendungen ist bestimmt für jede oder jeden das Passende dabei. Kostenlose und hilfreiche Infos und Tipps stellt der Kneipp-Bund e. V. auf www.kneippbund.de zur Verfügung.Der gesunde Lebensstil nach Kneipp zeichnet sich durch seinen ganzheitlichen Ansatz aus. Die Kombination der fünf Kneippschen Elemente Wasser, Ernährung, Bewegung, Heilpflanzen und Lebensordnung macht es so wirkungsvoll. Kneipps umfangreiche Empfehlungen lassen sich einfach und effektiv in jeden Lebensalltag, egal ob groß oder klein, jung oder alt, reich oder arm, integrieren. Daher empfiehlt das Freizeitzentrum Xanten allen die fünf Säulen nach Kneipp an der Xantener Nord- und Südsee, die im Zuge des Gesundheitstourismus entstanden sind, zu nutzen. Denn die Gesundheit ist und bleibt unser aller höchstes Gut.